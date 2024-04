video suggerito

Cristian Cannone si allontana dal pronto soccorso di Tor Vergata e scompare Sono giorni di attesa e preoccupazione per i famigliari di Cristian Cannone, il 43enne che si è allontanato dal pronto soccorso di Tor Vergata, ed è come se sia scomparso nel nulla.

A cura di Alessia Rabbai

Cristian Cannone scomparso da Tor Vergata

Cristian Cannone è scomparso da Roma. Del quarantatreenne non si hanno più notizie da undici giorni quando, sabato 13 aprile, si è allontanato da un ospedale nel quartiere Tor Vergata, ed è come se fosse sparito nel nulla. I famigliari hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine, che hanno subito dato il via alle ricerche. Attraverso l’associazione Penelope Lazio odv, che si occupa di aiutare le persone scomparse, i loro amici e famigliari, hanno lanciato un appello:

"Chiediamo il vostro aiuto al fine di diffondere in maniera capillare la scheda di una persona di cui è stata denunciata la scomparsa. Chiunque avesse visto Cristian o una persona che crediate possa corrispondere al suo identikit, siete pregati di chiamare subito il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalarlo all'associazione, oppure di recarvi in caserma o in commissariato, per fornire le informazioni che avete".

L'identikit di Cristian Cannone

Cristian Cannone ha quarantatré anni, è alto 1 metro e 75 centimetri, ha occhi castani e capelli neri. Come segni particolari di riconoscimento ha tatuaggi sulle braccia con le scritte "Cristian" e "Juliette". Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera a maniche lunghe con sotto una T-shirt verde scuro, con una scritta colorata sul petto; pantaloni grigio scuro con grandi tasche e scarpe da ginnastica bianche.

Le zone di Roma in cui fare particolarmente atttenzione alla presenza di Cristian sono Tor Tre Teste e la periferia Est, ma potrebbe trovarsi ovunque. Per segnalare eventuali avvistamenti alla redazione dell'associazione Penelope odv, contattare il numero di Pronto Penelope al 3396514799.