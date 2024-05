video suggerito

A Roma si continua a sparare: 45enne gambizzato vicino casa, indagano i carabinieri Un uomo di 45 anni è stato gambizzato in strada nella zona di Monte Migliore, a Roma sud. Poco dopo la mezzanotte si è presentato al pronto soccorso con una ferita d’arma da fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio.

Prima gli spari, poi la fuga. Un uomo di 45 anni romano è stato gambizzato in strada nella zona di Monte Migliore a Roma sud. Il quarantacinquenne, già noto alle forze dell'ordine è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola. Pochi minuti dopo la mezzanotte è arrivato al pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Pomezia insieme al fratello, con una ferita di un colpo d'arma da fuoco alla gamba.

In seguito alle prime cure, anche se non in pericolo di vita, l'uomo è stato trasferito all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Pomezia che indagano sugli avvenimenti. Secondo le prime informazioni raccolte, nonostante il quarantacinquenne si sia mostrato poco collaborativo, il fatto sarebbe avvenuto nella zona di Monte Migliore, nel comune di Roma, al confine tra il IX municipio Eur e il comune di Pomezia, poco distante da casa sua. Poi il colpo di pistola e la corsa verso il pronto soccorso di Sant'Anna di Pomezia. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto.

L'uomo di quarantacinque anni avrebbe vecchi precedenti a carico per reati predatori come furti e rapine. È stata informata la procura della Repubblica e gli investigatori al momento considerano tutte le ipotesi a disposizioni per garantire una chiara dinamica dei fatti e gli autori della vicenda.