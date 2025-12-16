Come sta il consigliere di Arce rimasto gravemente ferito nell’incidente in Ciociaria in cui è morto il dottor Attinà

Come sta Alessandro Simone, il consigliere del Comune di Arce, rimasto ferito sabato scorso nel frontale in cui ha perso la vita Domenico Mimmo Attinà.

Immagine di repertorio

Si trova ancora in condizioni gravi il consigliere di Arce rimasto ferito dopo il tragico incidente sulla Monti Lepini in cui ha perso la vita sabato scorso il dottore settantottenne, Domenico Attinà. I soccorsi sono arrivati immediatamente. Per il medico, molto stimato sia in Ciociaria che a Roma, dove da tempo lavorava come dirigente sanitario, non c'è stato più niente da fare. Per l'altra persona ferita, invece, è stato immediatamente richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha raggiunto il luogo dell'incidente e lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale romano San Camillo dove si trova ancora adesso.

Si tratta del consigliere di Arce, comune del Frusinate, Alessandro Simone di 53 anni. Una volta arrivato in ospedale è stato immediatamente sottoposto alle cure del personale medico. Le sue condizioni, nonostante siano trascorsi quattro giorni dal grave incidente, sono ancora molto serie, come appreso da Fanpage.it.

Il dottor Domenico Attanà, morto nell’incidente del Frusinate.

Come sta il consigliere Alessandro Simone dopo l'incidente

Il consigliere Alessandro Simone sono ancora molto gravi. Dopo l'impatto è arrivato all'ospedale San Camillo di Roma ed è stato immediatamente sottoposto alle cure mediche. A quattro giorni dal terribile incidente in Ciociaria, si trova ancora in condizioni critiche.

Come appreso da Fanpage.it, il consigliere è ancora in terapia intensiva. Ha riportato un trauma toracico serio che gli causa difficoltà respiratorie. La prognosi resta riservata.

Il terribile incidente in Ciociaria in cui ha perso la vita il dottor Attinà

Lo schianto è avvenuto in provincia di Frosinone nella giornata di sabato 13 dicembre 2025, verso l'ora di pranzo, nel territorio di Giuliano di Roma in Ciociaria. Due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la via dei Monti Lepini e una si è schiantata contro il guard rail. L'impatto è stato talmente violento che l'automobile si è ribaltata. Due le persone rimaste intrappolate nelle lamiera.

L'allarme è scattato immediatamente. Ad avere la peggio il dottor Domenico Mimmo Attinà che ha perso la vita sul colpo. Per lui non c'è stato niente da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Trent'anni fa, in un altro incidente stradale, quella volta in Calabria, avevano perso la vita la moglie e il figlio. Sul posto oltre ai soccorritori sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale che indagano per omicidio stradale.