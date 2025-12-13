Tragico incidente in Ciociaria, scontro fra auto: un morto e due feriti intrappolati nelle lamiere, arriva elisoccorso

Terribile incidente in Ciociaria, lungo la Monte Lepini, dove due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. Un morto e due feriti, interviene l’elisoccorso.

Schianto lungo la Monte Lepini, in provincia di Frosinone, nel territorio di Giuliano di Roma, dove due veicoli si sono scontrati all'ora di pranzo verso le ore 13.30. Il terribile schianto è avvenuto non troppo lontano da un ristorante. Le persone in auto sono rimaste ferite, due intrappolate all'interno del mezzo. Ad avere la peggio un uomo di 78 anni residente a Roma, morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente in provincia di Frosinone

I fatti, come anticipato, sono avvenuti a poca distanza da un ristorante, lungo la Monti Lepini, nel territorio di Giuliano di Roma. Non è ancora chiara con esattezza la dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni due automobili che stavano viaggiando lungo la strada ciociara si sono scontrate. Una delle due si è schiantata contro il guardrail ed in seguito si è ribaltata.

Le persone che si trovavano a bordo sono rimaste intrappolate fra le lamiere dell'automobile. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori.

L'arrivo dei soccorsi: morto un 78enne

Dopo il violento impatto, sul luogo del terribile incidente sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso le due persone rimaste intrappolate fra le lamiere. Viste le gravi condizioni in cui si trovavano i feriti, è stato subito chiesto l'intervento di un elisoccorso che ha presto raggiunto il luogo dello schianto. Ad avere la peggio un uomo di 78 anni residente a Roma che è morto sul colpo: a nulla è servito tentare di rianimarlo, inutili i tentativi di soccorso.

Per lui non c'è stato niente da fare e i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso. Sul posto, oltre a loro, sono arrivati immediatamente anche i carabinieri della stazione locale che si sono messi subito al lavoro per svolgere tutti i rilievi di rito, per stabilire la dinamica dello scontro e cercare di chiarire eventuali responsabilità.