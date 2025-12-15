Medico morto nel frontale sulla Monti Lepini: trent’anni fa il decesso di moglie e figlio in un incidente

Moglie e figlio di Domenico Attinà, il medico che sabato 13 dicembre ha perso la vita in uno scontro frontale tra auto sulla Monti Lepini, sono morti trent’anni fa in un incidente.

Il dottor Domenico Attanà, morto nell’incidente del Frusinate.

Domenico Attinà, il medico morto sabato 13 dicembre in un incidente sulla Monti Lepini, aveva perso moglie e figlio trent'anni fa in un incidente stradale avvenuto in Calabria. La tragedia che ha colpito la famiglia, unita purtroppo dalla stessa sorte, è stata resa nota nelle ultime ore. Attinà, che aveva 78 anni, è morto anche lui in un incidente stradale, proprio come la prima moglie e il figlio. Un dolore enorme che aveva stravolto la sua vita: nessuno si sarebbe però immaginato che anche il medico sarebbe andato incontro allo stesso destino.

Domenico Attinà era un medico molto conosciuto in tutto il Lazio: dirigente del servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva all’ospedale Villa San Pietro, era stato anche primario di medicina generale alla clinica Villa Pia, e aveva insegnato all'Università di Tor Vergata. Aveva anche uno studio ad Arce, dove era conosciuto da tutti come un professionista stimato e disponibile. Una vita segnata dal dolore, spesa al servizio del prossimo, e conclusasi prematuramente e in modo tragico.

L'incidente costato la vita ad Attinà è avvenuto intorno alle 13 di sabato 13 dicembre. Secondo le prime informazioni a causare il sinistro sarebbe stato un ragazzo di 25 anni originario di Amaseno, forse durante una manovra di sorpasso azzardata. Attinà è morto sul colpo, mentre l'uomo che viaggiava con lui, il 53enne consigliere di Arce Alessandro Simone, è rimasto ferito gravemente e si trova ancora in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono molto serie, non è noto se sia fuori pericolo di vita o meno. Sul posto era dovuto intervenire l'elisoccorso a causa delle gravissime ferite riportate nel frontale. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.