Incidente in Ciociaria, morto il dottor Domenico “Mimmo” Attinà: aveva 78 anni. Gravissimo un consigliere comunale

Il dottor Domenico Attanà, morto nell’incidente del Frusinate.

Uno scontro fra due automobili all'ora di pranzo. Lo schianto contro il guardrail. E una macchina capovolta. È quanto accaduto verso le ore 13 nel Frusinate, lungo la Monti Lepini, nel territorio di Giuliano di Roma. L'incidente è stato violentissimo. Due delle persone a bordo sono rimaste intrappolate sull'abitacolo. Una di queste si trova in condizione gravissime all'ospedale San Camillo di Roma: è un consigliere comunale di Arce. I soccorsi sono arrivati immediatamente. Per una delle persone nelle auto coinvolte, però, non c'è stato niente da fare: un uomo di 78 anni è morto sul colpo. Si chiamava Domenico Attinà, era residente a Roma ed era un noto medico gastroenterologo.

Chi era il dottor Domenico Attinà, noto gastroenterologo

A perdere la vita nell'incidente è stato il dottor Domenico Attinà, noto gastroenterologo. Si era laureato in Medicina e Chirurgia nel 1972, dal 1999 era dirigente medico. È stato responsabile del servizio Gastroenterologia ed endoscopia dell'Ospedale Villa San Pietro di Roma e direttore sanitario della Misericordia di Roccasecca. Residente a Roma da tempo, era originario di Arce, dove tornava spesso.

Il cordoglio per il dottor Mimmo Attinà: "Collega stimato e amico vero"

Non appena appresa la notizia della morte del dottor Attinà, sono in molti che hanno espresso parole per il medico. "La Misericordia di Roccasecca partecipa del dolore che ha travolto tutti quelli che hanno conosciuto, stimato, apprezzato, per le doti di altissima professionalità medico specialistica ed umanità il Prof. Domenico Attinà già direttore sanitario della nostra Misericordia. Onorati di quanto ci hai lasciato non faremo mancare preghiere e solidarietà nello stile del tuo operato. Ciao Mimmo", hanno scritto dalla Confraternita Cattolica a servizio dei bisogni di tutti indistintamente, la Misericordia Di Roccasecca OdV San Tommaso d'Aquino.

"Con profonda commozione ho appreso della tragica scomparsa del Dottor Mimmo Attinà. Un collega medico stimato, ma soprattutto un amico vero, con il quale ho condiviso anni di lavoro e di sincera e fraterna amicizia – ha scritto in una nota sui social network Rocco Pantanella – Come medico, come amico e come Sindaco di Roccadarce, esprimo il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, alla quale va l’abbraccio affettuoso dell’intera comunità di Roccadarce, che oggi si stringe con rispetto e partecipazione in questo momento di grande dolore".

L'incidente sui Monti Lepini: ferito un consigliere di Arce

Lo schianto sui Monti Lepini è stato violentissimo. Secondo le prime informazioni emerse a causare l'incidente sarebbe stato un venticinquenne di Amaseno, forse durante ua manovra di sorpasso. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, viste le condizioni critiche delle persone ferite. Fra loro anche un consigliere comunale di Arce, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale romano San Camillo. A renderlo noto la stessa amministrazione comunale.

"Apprendiamo con profondo dolore la notizia del grave incidente stradale che ha coinvolto questo pomeriggio il consigliere comunale Alessandro Simone e che ha tragicamente causato la scomparsa del prof. dott. Mimmo Attinà – si legge nella nota sui social network – In questo momento di grande apprensione, il Sindaco Luigi Germani e l’intera Amministrazione esprimono la più sentita vicinanza ad Alessandro Simone e alla sua famiglia, con l’augurio di una pronta e positiva ripresa. Con commozione e profondo cordoglio, vengono rivolte le più sincere condoglianze alla famiglia del professor Attinà, la cui improvvisa scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità di Arce e per quanti ne hanno apprezzato le doti umane e professionali. In queste ore di dolore, Arce si stringe con rispetto e partecipazione attorno alle famiglie colpite da questa drammatica vicenda".

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della stazione locale per svolgere i rilievi di rito e stabilire la dinamica dello scontro e i vigili del fuoco.