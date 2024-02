“Chiara Ferragni innocente, non credete alle accuse”, i volantini sull’influencer arrivano a Roma “Vi spiego l’innocenza di Chiara Ferragni”: il centro di Roma stamattina si è risvegliato tappezzato di volantini a sostegno della nota influencer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La foto in posa davanti all'albero di Natale addobbato, con tre pandori dalla confezione rosa fra le mani. Questa la foto che ritrae Chiara Ferragni in un volantino con cui i fan dell'influencer stanno tappezzando la capitale. "Vi spiego l'innocenza di Chiara Ferragni", scrivono in rosso, come fosse un titolo.

Sul foglietto di carta rosa una ventina di righe a difesa della nota influencer, accusata di truffa dall'Antitrust dopo le indagini sul pandoro griffato realizzato con Balocco per il Natale del 2022 e l'intera campagna del Pink Christmas, con cui avrebbe dovuto sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino.

La difesa di Chiara Ferragni

"Non credete a quello che raccontano le accuse, non servono ad incriminarla. Questa manovra è un tentativo di affossare la sua influenza, la sua popolarità. Quello che sta succedendo ai Ferragnez è un po' l'emblema della nostra società", scrivono, forse facendo riferimento anche allo scontro fra il Codacons e il marito Fedez, atteso davanti ai giudici il prossimo maggio.

"Francamente è difficile insinuare che le persone abbiano acquistato la bambola o il pandoro solo per la beneficienza – aggiungono – Lo dimostrano le vendite della bottiglietta d'acqua: 6 euro per 75 cl. E non c'erano in ballo donazioni: si trattava di acqua minerale che al supermercato costava un euro".

Il centro di Roma tappezzato da volantini per Chiara Ferragni

Negli ultimi mesi sono stati in molti a manifestare la loro disapprovazione nei confronti di Chiara Ferragni anche nella capitale. Proprio nel giorno di Capodanno, sono apparse delle scritte sulle vetrine del negozio dell'influencer, accusata di essere una truffatrice, una bandita.

Le scritte sulle vetrine del negozio di Chiara Ferragni all'inizio dell'anno a Roma.

Oggi, a poco più di un mese di distanza, il centro città invece è tappezzato di volantini che la sostengono. Via del Babuino, ma anche via XX Settembre: qualche foglietto applicato con un pezzo di scotch a difesa dell'influencer da quasi 30 milioni di followers.

Cosa c'è scritto nel volantino

Il volantino, che era già apparso all'inizio del mese di febbraio per le vie di Milano, oggi è spuntato a Roma. "Non invidiate, applaudite e poi fate meglio", è l'invito di chi scrive dopo aver ripercorso gli ultimi tre anni della vita pubblica di Ferragni.

"Scorre l'anno 2020, più specificatamente il periodo covid. I Ferragnez, visto il momento difficile del Paese, decisero di avviare una Crowfunding raccogliendo oltre 4,5 milioni di euro, per potenziare le terapie intensive dell'ospedale San Raffaele di Milano. Raccolta fondi da record – scrivono – Nel 2023 fu invitata a Sanremo e anche in quel caso divulgò l'intera somma del suo cachet all'associazione D.I.Re.", ne tessono le lodi nel volantino.