“Chiara Ferragni truffatrice”, vandalizzata la vetrina del negozio in centro a Roma

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Bandita. Truffatrice. Sono queste le scritte comparse sulla vetrina del Chiara Ferragni Store in pieno centro a Roma, al civico 152 di via del Babuino, una delle vie dello shopping di lusso più famose della capitale. Le scritte, realizzate con il pennarello, stanno attirando l'attenzione di passanti e turisti (soprattutto di quelli italiani), usciti oggi pomeriggio per celebrare il Capodanno con una passeggiata per le vie del centro città. C'è chi si ferma a guardare cosa sia successo. Chi scatta delle foto per immortalare le offese all'influencer e imprenditrice più famosa nel nostro Paese e chi, davanti a quegli insulti, si scatta addirittura dei selfie.

Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni in centro a Roma

La prima scritta, bandita, è stata realizzata sulla targa con il logo del brand, nome e cognome accompagnati dall'iconico occhio. L'altra, truffatrice, è stata scritta direttamente sulla lastra della vetrina dietro alla quale un manichino indossa un vestito rosso di paillettes, un braccialetto e una pelliccia chiara sopra le spalle. Le luci del negozio sono accese, si vede l'interno del locale, tutto fucsia, che, però, è deserto: essendo Capodanno, il negozio nella giornata di oggi è rimasto chiuso.Una bella sorpresa per dipendenti e commessi che apriranno lo store domani? A quanto pare no. Sembra, infatti, che le scritte siano già state cancellate.

Non si esclude che le offese verso l'influencer siano state scagliate a seguito dello scandalo Chiara Ferragni-Balocco sul pandoro griffato dello scorso anno con la promessa di devolvere parte del ricavato dei pandori venduti in beneficienza. Sul caso continuano le indagini: si deve ancora fare chiarezza su quanto accaduto. Nel frattempo c'è chi ha deciso di reagire inaugurando l'anno nuovo con gli insulti alla diretta interessata.