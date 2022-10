Casi di violenza a Roma, l’assessora Lucarelli: “Termini e San Lorenzo aree più a rischio” L’assessora Monica Lucarelli ha annunciato che saranno stanziati nove milioni di euro per lampioni e telecamere. Il vertice sicurezza in prefettura organizzato in seguito agli ultimi casi di violenza a Roma.

A cura di Natascia Grbic

Termini, le fermate della metropolitana, le aree mercatali buie la sera e San Lorenzo. Queste le zone di Roma più a rischio emerse durante il vertice in prefettura sui casi di violenza nella capitale. A riferirlo, l'assessora alle Attività produttive e alle pari opportunità del Comune di Roma Monica Lucarelli.

"Abbiamo chiesto al Prefetto di capire quali sono le aree meno sicure e quelle più colpite dalle violenze – le parole dell'assessora – I dati non sono preoccupanti in generale, anche se poi, ovviamente, basta un caso solo per esserlo, da cittadina, da donna e mamma. Ad oggi le zone più a rischio sono quella attorno a Termini, le fermate metro, le aree mercatali buie la sera e San Lorenzo, ma abbiamo chiesto di fare una valutazione più specifica che arriverà la prossima settimana".

Telecamere e illuminazione le soluzioni trovate dall'assessora. "Abbiamo trovato nove milioni di euro da utilizzare tra il 2022 e il 2023 per investimenti in tecnologia e illuminazione con l'obiettivo di venire in aiuto alle persone.

Gli investimenti riguarderanno la messa in rete di area sorveglianza con l'aumento di metodi tecnologici per la qualità delle immagini e illuminazione delle aree più buie".

Il tavolo per la sicurezza con il prefetto di Roma Matteo Piantedosi e il comandante Provinciale dei carabinieri, Lorenzo Falferi è stato organizzato in seguito agli ultimi casi di stupro e tentate violenze sessuali avvenuti nella capitale. Una donna di quarant'anni è stata aggredita a Garbatella, mentre uno studente è stato rapinato e abusato a San Lorenzo. Il primo ottobre, una ragazza è stata invece picchiata a San Basilio dal fidanzato e dal fratello di quest'ultimo, che volevano costringerla ad avere un rapporto a tre.