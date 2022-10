Violentata dal fidanzato e dal cognato, aggredita anche dalla madre: la denuncia di una ventenne Una ragazza di vent’anni ha chiamato la polizia per denunciare un tentativo di violenza da parte del fidanzato e del cognato. Indaga la polizia.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza è stata aggredita dal fidanzato e dal fratello di questi in un appartamento nella zona di San Basilio a Roma. I due volevano costringerla ad avere un rapporto a tre, lei si è ribellata e hanno provato a violentarla. Questo quanto denunciato da una ventenne ai poliziotti del commissariato San Lorenzo, giunti sul posto dopo la chiamata della giovane.

I fatti risalgono alle 13.30 del primo ottobre. La ragazza ha dichiarato che all'aggressione ha partecipato anche la madre dei due ragazzi. La donna avrebbe tentato di bloccarla e non farla uscire di casa, impedendole di chiamare la polizia. La giovane, che vive insieme al ragazzo nell'appartamento in cui si è consumato il tentativo di violenza, è stata portata in ospedale.

Le indagini sono attualmente in corso: i due fratelli, di ventisei e trent'anni, sono indagati per violenza sessuale, mentre la madre per violenza privata. Le condizioni della giovane, che ha denunciato di essere stata anche picchiata dai due uomini, non sono al momento note. Anche se in stato di shock per quanto accaduto, non dovrebbe però avere riportato gravi ferite nella colluttazione.

Un racconto da incubo quello della ragazza. Agli agenti ha raccontato che i due fratelli volevano avere un rapporto sessuale a tre. Lei ha detto che non voleva, si è ribellata, e i due hanno provato a costringerla con la forza. L'hanno picchiata e palpeggiata prima che riuscisse a divincolarsi e correre via. Nonostante il tentativo della madre di bloccarla, è riuscita a raggiungere il cortile, dove le sue urla hanno attirato l'attenzione degli altri residenti della zona.