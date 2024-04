video suggerito

Senzatetto gravemente ustionato denuncia: “Mi hanno dato fuoco mentre dormivo” “Stavo dormendo, quando mi hanno dato fuoco. Poi sono salito in treno. Sono sceso soltanto qualche stazione dopo”, il racconto del senzatetto agli agenti, una volta arrivato a Roma da Anzio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Mi hanno dato fuoco mentre dormivo". A denunciarlo un uomo di 42 anni che vive come senza fissa dimora ad Anzio. È lì, nella città del litorale, che sarebbe avvenuto l'episodio. Il quarantaduenne, dopo essersi svegliato e accorto di ciò che stava succedendo, è immediatamente salito sul treno, forse per sfuggire agli autori del vile gesto. Sceso a Roma è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, dove è stato curato e gli sono stati dati 30 giorni di prognosi.

La fuga da chi gli aveva dato fuoco

K.R., queste le iniziali del senzatetto di nazionalità indiana, si trovava alla stazione di Padiglione, quando è salito sul treno che, via Formia, attraversa la linea Roma Napoli. Il quarantaduenne aveva i pantaloni già bruciati quando è salito sul convoglio. Era già gravemente ustionato, con bruciature importanti, soprattutto sul collo e sulle gambe. Non sarebbe in pericolo di vita, ma una volta soccorso le ferite riportate sono state valutate con un codice rosso.

Il racconto del 42enne

"Stavo dormendo quando qualcuno mi ha dato fuoco", ha raccontato agli agenti di polizia. È accaduto prima di mezzogiorno di ieri, giovedì 25 aprile. "Stavo dormendo in un giacigilio sotto ad un cavalcavia vicino ai binari". "Poi sono salito subito sul treno, sono sceso soltanto alla stazione di Villa Claudia", ha spiegato. Lì è stato stato soccorso e trasportato in ospedale a Roma con un'ambulanza.

Le indagini in corso

Il caso è stato preso in carico dagli agenti del commissariato di Anzio che, dopo aver raccolto la sua testimonianza, stanno effettuando sopralluoghi in stazione, alla ricerca di tracce di bruciato. Al vaglio anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.