video suggerito

Pulisce la pistola e parte un colpo: ferito gravemente alla mano, elitrasportato d’urgenza a Roma Paura nel Viterbese dove un uomo è rimasto ferito gravemente alla mano per un colpo di pistola partito mentre stava pulendo l’arma: elitrasportato al Gemelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La concentrazione, poi il boato. Stava pulendo la pistola, nella mattina di oggi, lunedì 8 aprile 2024, quando gli è partito un colpo. È successo a Nepi, nel Viterbese, dove un uomo è rimasto gravemente ferito alla mano durante alcune operazioni di pulizia dell'arma.

Il colpo e la ferita grave: cosa è successo

Era intento nelle operazioni di pulizia della sua pistola, quando è esploso un colpo. È successo questa mattina a Nepi, dove un uomo si è ferito gravemente alla mano. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente: sembra che l'uomo stesse pulendo l'arma quando è stato esploso il colpo, come riportato dalla testata locale di Tuscia Web.eu.

Non appena esploso il colpo, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del personale sanitario che ha valutato le sue ferite troppo critiche e ha ritenuto necessario allertare un'eliambulanza. Oltre a loro anche i carabinieri, che sono arrivati per verificare le ragioni dello sparo.

Uomo ferito alla mano, elisoccorso al Gemelli di Roma

Come anticipato, l'uomo si trovava in condizioni gravi. Così gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 ha ritenuto necessario allertare anche un'eliambulanza. L'elicottero ha raggiunto il luogo in cui era stato segnalato lo sparo.

L'elisoccorso ha trasportato l'uomo, gravemente ferito ad una mano, nella capitale, dove è stato accolto al policlinico Agostino Gemelli a Roma, specializzato in interventi e cure di questo genere. Nell'ospedale romano verrà sottoposto a visite specifiche e, in seguito, alle conseguenti cure. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate siano gravi, non sembra essere in pericolo di vita.