Cade dalla scala mentre pulisce i condizionatori: ferito un uomo, arriva l'elisoccorso Paura del Frusinate: stava svolgendo delle pulizie in casa di un amico quando è caduto da una scala. Sul posto è arrivata l'eliambulanza per soccorrerlo.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava a casa di un amico per aiutarlo a pulire i condizionatori. Era in cima ad una scala, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto all'improvviso. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 a bordo di un'ambulanza. Sono loro che, dopo avergli prestato le prime cure, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Cade dalla scala e arriva l'elisoccorso: cosa è successo

I fatti risalgono ai giorni scorsi, quando un uomo si è recato a casa di un amico per aiutarlo nella pulizia de condizionatori, nella frazione di Colli a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Si trovava in cima alla scala per svolgere le operazioni di pulizia quando deve aver perso l'equilibrio ed è caduto. L'incidente domestico è avvenuto all'improvviso e in un attimo. La chiamata ai soccorsi è avvenuta subito e sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Dopo avergli prestato le prime cure, però, hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza.

L'arrivo dell'eliambulanza: come sta l'uomo caduto a terra dalla scala

Dopo la richiesta di intervento da parte del pronto soccorso sanitario del 118, è arrivato immediatamente l'elisoccorso che ha fatto salire a bordo l'uomo e lo ha trasportato d'urgenza in ospedale, per garantire il trasferimento più rapido.

L'uomo è stato sottoposto alle cure al pronto soccorso. Ha riportato diverse contusioni, ma le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Sicuramente, però, l'arrivo dell'elisoccorso ha incuriosito e preoccupato i residente nella zona. Oltre al personale sanitario, sul posto anche le forze dell'ordine che hanno collaborato per gestire l'operazione di soccorso.