Costringe la compagna a prostituirsi e la accoltella: "Mi ha violentata insieme a un altro uomo" Violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione sono i reati per i quali i poliziotti hanno arrestato un 53enne. Avrebbe picchiato e ferito con un coltello la compagna, costringendola a prostituirsi.

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbe violentato la sua compagna, costringendola a prostituirsi. Gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido e le volanti della Questura di Roma, hanno fermato un uomo di cinquantatré anni, romano, perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. I fatti risalgono ai giorni scorsi e si sono verificati sul litorale di Roma.

"Mi ha picchiata e costretta a prostituirmi"

Secondo quanto ricostruito finora la donna vittima di violenza ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto aiuto, dicendo di aver subito un'aggressione. Arrivata la segnalazione, la Sala operativa ha inviato i poliziotti, che hanno raggiunto la donna in un pub di via San Quiriaco, al Lido di Ostia. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato la donna in strada, scossa. Si è aperta e ha raccontato loro che poco prima il compagno, insieme a un altro uomo, l’avevano violentata, picchiata e ferita con un coltello. Gli agenti l'hanno asoltata e hanno chiamato subito un'ambulanza. Sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata in ospedale, per gli accertamenti del caso.

I poliziotti hanno arrestato il compagno della vittima

I poliziotti, raccolte le informazioni necessarie, hanno dato il via alle ricerche. In breve tempo hanno trovato il cinquantatreenne all'interno di un pub e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, perché gravemente indiziato appunto dei reati di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli, dove al momento si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida. Gli agenti hanno accertato come le violenze che metteva in atto nei confronti della compagna non fossero un episodio isolato, ma andavano avanti da tempo.