Accoltella un 47enne a Tarquinia: l'aggressore arrestato dopo due mesi per tentato omicidio Accoltella un uomo a Tarquinia nel mese di febbraio: arrestato e trasferito nel carcere di Civitavecchia un uomo di 38 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Un uomo di 38 anni è stato identificato ed arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Tuscania con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un quarantasettenne. Il trentottenne avrebbe aggredito il secondo con un'arma da taglio, procurandogli ferite profonde. Sul posto, non appena avvenuta l'aggressione, sono arrivati i militari e gli operatori del pronto soccorso che hanno trasportato d'urgenza l'uomo ferito, ricoverato per ferite gravi.

L'accoltellamento

I fatti risalgono allo scorso febbraio e si sono svolti a Tarquinia, località che si trova nel litorale a nord di Roma, in provincia di Viterbo. Dopo l'aggressione il quarantasettenne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso ed è stato ricoverato per lesioni gravi da arma da taglio. Il trentottenne avrebbe estratto il coltello durante una lite, probabilmente riconducibile, secondo quanto emerso durante le indagini, ad affari legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, l'identificazione e l'arresto dell'uomo

Non appena scattato l'allarme, sono state aperte le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tuscani. I militari hanno iniziato a svolgere servizi si osservazione e controllo sul territorio per cercare di rintracciare l'autore dell'aggressione. E ci sono riusciti. Il trentottenne è stato identificato e deferito all'autorità giudiziari di Civitavecchia che, nei suoi confronti, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Così i carabinieri hanno iniziato la ricerca dell'uomo che, nei giorni scorsi, è stato individuato mentre stava viaggiando lungo la via Aurelia, di ritorno da una trasferta e trasferito presso la Casa

Circondariale di Civitavecchia accusato di tentato omicidio.