Portiere ferito alla gola vicino alla giugulare per una sigaretta, cosa è successo in via Nazionale Il 24enne arrestato e portato in carcere per tentato omicidio si sarebbe avvicinato al portiere di un palazzo in via Nazionale a Roma chiedendogli una sigaretta. Al suo rifiuto lo avrebbe ferito alla gola con un taglierino vicino alla giugulare destra.

A cura di Alessia Rabbai

Via Nazionale (Foto Google Maps)

Ha accoltellato il portiere di un palazzo in via Nazionale a Roma, ferendolo con un taglierino. I fatti risalgono a martedì 24 giugno scorso e sono avvenuti nel centro storico di Roma. "Dammi una sigaretta" gli avrebbe detto un ventiquattrenne, un senzatetto, che i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo ha provocato un taglio alla gola della vittima, non molto distante dalla giugulare destra. Un punto potenzialmente mortale, una ferita che gli sarebbe potuta costare la vita. Nei confronti del ventiquattrenne il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e l'uomo si trova nel carcere di Regina Coeli, in attesa del processo.

Cosa è accaduto in via Nazionale

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine nei giorni successivi all'aggressione il motivo dell'accoltellamento del portiere sarebbe da ricondurre al fatto che non avrebbe offerto una sigaretta al ventiquattrenne arrestato. La scena si è svolta nella centralissima e trafficata via Nazionale, che collega Piazza della Repubblica a Piazza Venezia. Una strada con molti negozi, ristoranti, alberghi e punti di interesse culturale, lungo la quale tra gli altri edifici d'interesse ci sono il Palazzo delle Esposizioni e il Teatro dell'Opera di Roma.

La vittima dell'aggressione è un portiere che da anni presta servizio in un condominio. Al momento dell'accaduto era mattina come le altre e si trovava Fuori dal palazzo. Niente lasciava presagire che avrebbe rischiato di morire. Un passante si è avvicinato e gli ha chiesto una sigaretta. Ma il portiere, che non fuma, gli ha risposto che non ce l'aveva. Il ventiquattrenne però non ha accettato il suo rifiuto, si è adirato. Ha estratto un taglierino che aveva con sé e ha ferito alla gola il portiere, colpendolo su un punto molto delicato e causandogli una ferita potenzialmente fatale.

L'aggressore 24enne arrestato e portato in carcere

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e che preoccupati per le condizioni di salute del portiere, si sono fermati a prestargli soccorso in attesa dell'arrivo del personale sanitario. Sul posto ricevuta la segnalazione sono giunti i paramendici con l'ambulanza, che hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato in ospedale con codice rosso. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso. Ha ricevuto otto giorni di prognosi.

Sulla vicenda hanno lavorato i carabinieri della compagnia Esquilino, che hanno ascoltato alcuni testimoni e avviato le ricerche. I militari sono riusciti a identificare il presunto responsabile dell'aggresione. Lo hanno rintracciato in largo di Villa Peretti, nei pressi di via Nazionale. Con sé aveva ancora il taglierino, che avrebbe usato per ferire il portiere. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere.