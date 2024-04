video suggerito

L’uomo morto nell’incendio della sua casa a Prati è Ernesto Tafuri, il ‘dentista delle stelle’ Ernesto Tafuri è l’uomo morto nell’incendio della sua abitazione questa mattina a Roma, nel quartiere Prati. Insieme a lui hanno perso la vita anche tre dei suoi quattro gatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Ernesto Tafuri, la vittima, da un frame di un'intervista su YouTube

Si chiamava Ernesto Tafuri l'uomo morto nella sua abitazione in seguito a un incendio scoppiato questa mattina. Noto come il ‘dentista dei vip', nel suo studio aveva ospitato molti clienti noti nel mondo dello spettacolo. Nell'ambiente veniva chiamato ‘il dentista delle stelle', proprio perché molti attori e attrici si rivolgevano a lui per "migliorare l'aspetto del loro sorriso, particolare questo molto importante oggi anche per riuscire a concludere importanti contratti di lavoro", viene riportato in un'intervista del 2012 pubblicata su YouTube. Tafuri, 69 anni da poco, ha trovato la morte nel suo appartamento di Prati, insieme a tre dei suoi quattro gatti. Solo uno si è riuscito a salvare, ed è stato portato fuori dall'appartamento dai Vigili del Fuoco.

Ernesto Tafuri è diventato tristemente noto alle cronache anche nel 2017, quando è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga. Il dentista era stato denunciato da un vicino, che aveva sostenuto di essere stato minacciato con una pistola. Quando la polizia è entrata nel suo appartamento per una perquisizione, aveva trovato nascosti in casa tre panetti con della cocaina. Subito rilasciato con obbligo di firma, Tafuri non si è mai riuscito a riprendere completamente nonostante un'attività di tutto rispetto alle spalle. Questa mattina la tragica morte, sopraggiunta forse mentre stava dormendo.

L'incendio nel suo appartamento di via Caposile 10 a Roma è scoppiato verso le 6 del mattino. Al momento non sono ancora note le cause del rogo, ma è stata esclusa una fuga di gas. Complicate le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, che ci hanno messo ore a domare le fiamme. Lì, la macabra scoperta, con il corpo carbonizzato di Ernesto Tafuri ormai deceduto.