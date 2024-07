video suggerito

A Sezze un uomo è stato trovato morto in casa, la sera prima aveva rifiutato il ricovero E' successo a Sezze, un paese in provincia di Latina. Un uomo è stato trovato morto in casa. La sera prima aveva rifiutato il ricovero in ospedale.

A cura di Enrico Tata

Era stato visitato la notte prima del suo decesso dai sanitari del 118, ma aveva rifiutato il ricovero in ospedale. E il giorno successivo è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. E' successo a Sezze, un paese in provincia di Latina.

L'uomo aveva rifiutato il ricovero in ospedale

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo aveva chiamato il118 la sera prima del suo decesso. In quella circostanza, tuttavia, il 53enne aveva rifiutato la proposta di ricovero in ospedale. Il giorno dopo è stato trovato morto all'interno del suo appartamento. Sul posto il personale sanitario del 118 e i carabinieri della stazione di Sezze.

Trovata droga in camera da letto

Secondo una prima ricostruzione dei sanitari e dei militari, la morte dell'uomo sarebbe avvenuta a causa di pregresse malattie di cui la vittima era affetta. In più sono state accertate pessime condizioni igienico-sanitarie nell'appartamento dove viveva. Abusava di alcol e assumeva sostanze stupefacenti.

In casa, infatti, sono stati trovati 21 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Stando a quanto si apprende, la droga è stata nascosta in camera da letto. I sanitari hanno trovato l'uomo già senza vita e non hanno potuto fare niente se non constatare il decesso del 53enne. La salma è stata trasportata in obitorio, ma sulle cause del decesso non sembra esserci alcun dubbio. E in più, come ricordato, pur avendo ricevuto una proposta di ricovero in ospedale neanche 24 ore prima del suo decesso, l'uomo ha deciso di rifiutare il trasferimento in ospedale.