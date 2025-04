video suggerito

Grosso incendio in un’abitazione a Santa Marinella, morto un uomo I carabinieri indagano sulle cause dell’incendio in via delle Colonie a Santa Marinella durante il quale è morto un uomo. I vigili del fuoco lo hanno trovato senza vita in casa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

I vigili del fuoco sul luogo dell'incendio a Santa Marinella

Tragedia di Pasqua a Santa Marinella sul litorale della provincia di Roma, dove un uomo è morto in un grosso incendio divampato all'interno di un'abitazione in via delle Colonie. Il rogo si è sprigionato nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile in un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incendio, né da dove siano partite le fiamme. Mentre spegnevano il fuoco i pompieri hanno trovato il cadavere di un uomo.

Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui è scoppiato l'incendio erano poco prima delle ore 18.20. L'uomo, che si trovava in casa, non è riuscito purtroppo a salvarsi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, con la richiesta urgente d'intervento per un vasto incendio in corso, i pompieri sono intervenuti con la squadra di Civitavecchia 17/A, l'autobotte e l'autoscala con i colleghi della 26/A di Cerveteri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento.

Trovato il cadavere di un uomo in casa

I pompieri sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme, per fare in modo che non si propagassero anche sull'attico e successivamente si sono occupati dello smassamento e di bonifica. Presente sul posto anche il personale sanitario con l'ambulanza, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Presenti sul luogo dell'incendio anche i carabinieri della stazione di Santa Marinella, per gli accertamenti di competenza, che indagano per risalire alle cause che hanno provocato il rogo.