Trovato il cadavere di un uomo in strada a pochi metri da casa, l’ipotesi è che sia morto di caldo Un uomo di 68 anni è stato trovato morto in via Condofuri a pochi metri da casa. Ad ucciderlo sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, forse a causa delle alte temperature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere

Il cadavere di un uomo è stato trovato in via Condofuri, a pochi metri da casa in zona Borghesiana a Roma. Il rinvenimento risale al pomeriggio di ieri, venerdì 12 luglio ed è avvenuto nella periferia Est della Capitale. Da quanto si apprende si tratta di un sessantottenne, residente in zona, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. L'ipotesi è che ad ucciderlo siano state le alte temperature, che in questi giorni si stanno registrando in città, con il bollino rosso e le massime che sfiorano i 40 gradi.

L'uomo stroncato da un arresto cardiocircolatorio

Secondo quanto ricostruito finora a dare l'allarme ieri sono stati alcuni passati, che hanno trovato l'uomo a terra in un’area campestre, utilizzata come scorciatoia tra due strade. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, che hanno svolto gli accertamenti di rito. L'uomo aveva in tasca il portafoglio con i documenti ed è stato subito identificato.

Il personale sanitario arrivato in ambulnza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'ipotesi, a dire dei sanitari, è che sia stato colto da un presunto arresto cardiocircolatorio per le alte temperature, mentre camminava in strada. Sul cadavere non c'erano segni di violenza. La salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico Roma Tor Vergata per l'autopsia.

Allerta caldo bollino rosso: rischi e raccomandazioni

Il Ministero della Salute in caso di bollettino rosso per allerta caldo livello 3 spiega che il caldo intenso può provocare ripercussioni sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Le raccomandazioni prevedono di evitare di esporsi tra le 11.00 e le 18.00, restando in casa.

Indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali come lino e cotone, ripararsi la testa con un cappello leggero di colore chiaro, usare occhiali da sole e proteggere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.

Bere molta acqua e mangiare leggero, consumando tanta frutta e verdura.