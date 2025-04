video suggerito

Cadavere in un canale a Terracina, Ida Di Girolamo uscita di casa per nutrire le papere era scomparsa Il corpo di una donna è stato recuperato questa mattina dal canale Lungolinea a Terracina, in provincia di Latina. Sarebbe Ida Di Girolamo, 77 anni, la cui scomparsa era stata denunciata alcune ore prima.

A cura di Enza Savarese

Il cadavere di una donna è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, nel canale Lungolinea a Terracina, in provincia di Latina. Come apprende Fanpage.it la vittima sarebbe Ida Di Girolamo, settantasette anni della zona. Secondo le prime informazioni trapelate la sua scomparsa era stata denunciata alcune ore prima dai familiari.

A segnalare il corpo nei pressi di via Ponte Rosso sono stati alcuni passanti che si sono accorti del cadavere intorno alle 8.30 di questa mattina. I carabinieri sopraggiunti sul posto insieme ai soccorritori hanno recuperato il corpo della donna. Si indaga ora sul riconoscimento ufficiale della vittima e sulla dinamica dei fatti.

L'area in cui è stata trovata la donna è stata transennata dalle forze dell'ordine per permettere il recupero in sicurezza del corpo. Sul caso i carabinieri hanno aperto le indagini per accertare la dinamica dei fatti. Sul posto anche il medico legale per i primi accertamenti autoptici sul corpo della donna.