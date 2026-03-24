Esce di casa e scompare da Roma, si cerca Federica Galassetti: “Potrebbe essere in difficoltà”

Federica Galassetti è scomparsa da Colli Albani due giorni fa. L’appello della famiglia: “Potrebbe trovarsi in altre zone di Roma e aver bisogno di aiuto”.

Federica Galassetti.

Da due giorni si sono perse le tracce di Federica Galassetti. La donna, una trentacinquenne, si è allontanata dalla sua abitazione, nel quartiere romano di Colli Albani, e non vi ha più fatto ritorno. È stata vista uscire di casa due giorni fa, domenica 22 marzo 2026 verso le ore 18. La famiglia è molto preoccupata. Al momento della scomparsa non aveva con sé soldi né telefono. Si tratta, inoltre, di una persona fragile, potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà e aver bisogno di aiuto.

A diramare l'annuncio di scomparsa è stato il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV che ha ricondiviso l'appello della famiglia: "Potrebbe essere in difficoltà – hanno detto i familiari – Aiutateci a trovarla".

Come riconoscere Federica Galassetti: la descrizione della donna scomparsa

Federica Galassetti ha 35 anni ed è sparita dalla sua abitazione del quartiere Colli Albani, a Roma. La donna scomparsa è alta un metro e settantacinque e pesa 75 chili. Ha gli occhi marroni e i capelli biondi, lunghi e lisci. Di corporatura media, indossa gli occhiali da vista.

Cosa indossava Federica Galassetti quando è scomparsa

La trentacinquenne al momento della scomparsa, domenica scorsa, oltre al paio di occhiali da vista, indossava un giubbotto nero con pelliccia interna sotto al quale portava un maglione nero. Come pantaloni indossa dei jeans blu e un paio di anfibi neri a i piedi. Quando è sparita non aveva con sé il cellulare né soldi, fatta eccezione per pochi euro.

L'appello dei familiari: "Potrebbe trovarsi in altre zone"

Sebbene Federica Galassetti sia scomparsa dalla zona di Colli Albani, secondo i familiari la donna potrebbe essersi spostata e trovarsi in altri quartieri di Roma. Attenzione, in particolare, al quartiere Aurelio e all'intero quadrante di Boccea, ma anche nelle zone di Termini e Tiburtina, in prossimità delle stazioni.

Come ricordato in precedenza, a raccogliere l'appello dei familiari di Federica Galassetti è stato il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV che invita chiunque abbia notizie o dovesse vederla a contattare immediatamente il loro numero 388 189 4493 o il numero unico per le emergenze 112.