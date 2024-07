video suggerito

Incendio in un ristorante di Prati, fiamme nella cucina: una persona intossicata dal fumo I vigili del fuoco stamattina sono intervenuti per domare un incendio divampato in un ristorante in via Crescenzio 13 a Prati. Una persona è rimasta intossicata dal fumo ed è stata trasportata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vigili del fuoco e polizia locale a Prati

Un incendio è divampato in un ristorante in via Crescenzio in zona Prati a Roma. Il rogo si è sprigionato nella mattinata di oggi, venerdì 19 luglio, nell'area del centro storico. Da quanto si apprende una persona è rimasta intossicata dal fumo e ha dovuto ricorrere a cure mediche, soccorsa è stata trasportata in ospedale. Le fiamme sono partite dalla cucina e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Le fiamme partite dalla cucina del ristorante

Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 11.30 quando le fiamme sono divampate all'interno della cucina di un ristorante, che si trova all'altezza del civico 13 di via Crescenzio. I dipendenti dell'attività commerciale hanno dato subito l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto sono giunti i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in poco tempo. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con diverse pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), che hanno messo in sicurezza la zona e gestito la viabilità, mentre i pompieri erano al lavoro.

Leggi anche Incendio in un albergo in via del Corso al centro di Roma: le fiamme partite dalla cucina

Incendio nella cucina di un albergo in via del Corso

I vigili del fuco lavorano senza sosta in queste torride giornate estive dalle temperature elevate, per domare diversi roghi tra Roma e la sua provincia. Solo ieri ci sono stati oltre quaranta incendi di boschi e sterpaglie. Nel centro storico un principio di incendio è divampato in un albergo in via del Corso, le fiamme sono partite poco prima delle ore 19.30 dalla cucina, nella parte che affaccia su via Belsiana. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati e l'intervento si è concluso in breve tempo, senza particolari ripercussioni.