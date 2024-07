video suggerito

Incendio in un albergo in via del Corso al centro di Roma: le fiamme partite dalla cucina I vigili del fuoco sono intervenuti stasera per un incendio in via del Corso a Roma. Le fiamme sono partite dalla cucina. Via Ardeatina è stata chiusa al traffico per un rogo di sterpaglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Vigili del fuoco e agenti in via del Corso

Un principio di incendio è divampato in un albergo in via de Corso a Roma, nella parte che affaccia su via Belsiana. Il rogo si è sprigionato nella serata di oggi, giovedì 18 luglio. Da quanto si apprende le fiamme sono partite dalla cucina, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Era poco prima delle ore 19.30 quando al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata una chiamata con la richiesta d'intervento nel cuore del centro storico di Roma.

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, che hanno domato il principio d'incendio in breve tempo, senza particolari ripercussioni. Fortunatamente non ci sono feriti né intossicati. Presenti diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Gli agenti hanno messo subito in sicurezza la zona interessata e aiutato i pompieri, insieme ad altre pattuglie del I Gruppo Centro.

Incendio in via Ardeatina, fiamme e nube di fumo sul quartiere

Un incendio è divampato in via Ardeatina a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio, all'altezza del chilometro 18,800. A bruciare per cause non note e ancora in corso d'accetamento sono state sterpaglie. Se in un primo momento era stata diffusa l'informazione che l'incendio aveva coinvolto anche un depuratore Acea danneggiandolo, la società è intervenuta specificando che "il depuratore Santa Fumia, situato in zona, non è stato interessato dall’incendio, non ha riportato alcun danno ed è perfettamente funzionante". Dunque non ci sono disagi nell'utenza per i residenti.



Chiusa via Ardeatina per incendio

Secondo le informazioni apprese finora erano circa le ore 16.30 quando si sono originate le fiamme. I cittadini, trovandosi davanti all'ennesimo incendio, hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte diverse squadre del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo.

Presenti sul posto anche diverse pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i disagi alla circolazione, via Ardeatina è stata temporaneamente chiusa al traffico tra via di Porta Medaglia e via di Valle Caia in entrambi i sensi di marcia, per permettere l’intervento dei vigili dei fuoco.

Tra Roma e provincia oggi oltre 40 incendi di boschi e sterpaglie

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sono impegnati senza sosta a spegnere gli incendi tra Roma e provincia. Attualmente sono oltre quaranta i roghi di boschi e sterpaglie che ardono tra città e provincia. Un incendio è divampato nel Comune di Poli in via Monte Sant'Angelo all'altezza del civico 18, dove i pompieri sono intervenuti con due moduli antincendio e il dos, direttore operazioni di spegnimento, un altro in via Sommatino all'altezza del civico 45.

Dalle ore 15 due squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato con moduli antincendio boschivi nel Comune di Sant'Angelo Romano in via di Montardone al civico 8, per un vasto incendio di vegetazione. Ieri ono stati impegnati in via di Casal Lumbroso e sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, dove le fiamme a ridosso dei binari hanno mandato in tilt la circolazione, caos di passeggeri in attesa dei treni alla stazione Termini.