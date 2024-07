video suggerito

Incendio su via di Casal Lumbroso: odore di bruciato e fumo su Hydromania, residenti evacuati Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate in un’area su via di Casal Lumbroso. Evacuato un comprensorio di villini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Incendio su via di Casal Lumbroso, alla periferia Ovest di Roma. Un alta colonna di fumo nero si vede dal parco divertimenti acquatico di Hydromania, come testimoniato dalla foto pubblicata sul gruppo Facebook di quartiere "Sei di Casal Lumbroso e dintorni se". In tutta la zona un forte odore di bruciato. Da quanto si apprende i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con diverse squadre e sono a lavoro per domare l'incendio, che è arrivato a minacciare le abitazioni.

Casal Lumbroso: fiamme vicino alle abitazioni

Polizia e i carabinieri hanno proceduto ad evacuare i residenti di un comprensorio di villini lungo la strada. Via di Casal Lumbroso è stata chiusa al traffico nel tratto interessato per permettere ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine di operare agevolmente e garantire la sicurezza di tutti i cittadini. A lavoro anche gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale. La colonna di fumo è ben visibile anche a chilometri di distanza.

Incendi: giornate da bollino rosso a Roma

In questa ultima settimana si sono moltiplicati gli incendi a Roma, complici le alte temperature e le aree verdi completamente seccate, una condizione ottimale per il propagarsi rapido di incendi che bruciano le sterpaglie, come sta accadendo in questo momento a Casal Lumbroso.

Altri due incendi si sono sviluppati in queste ultime ore. Uno su via Prenestina, all'altezza di via dei Colli Monfortani dove le sterpaglie a bordo strada hanno preso fuoco arrivando a minacciare la careggiata. Fiamme anche a Tor Vergata dove, nei terreni che costeggiano l'ateneo si è sviluppato l'ennesimo rogo. Nel primo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, nel secondo la Protezione Civile.