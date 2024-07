Incendio sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: treni fermi tra Torricola e Pomezia

video suggerito

Treni fermi e circolazione in tilt sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, per un incendio. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio, non è chiaro cosa lo abbia originato. A renderlo noto Trenitalia Infomobilità, che ha informato i viaggiatori del disservizio. La circolazione ferroviaria è sospesa nella tratta compresa tra Torricola e Pomezia dalle ore 14.24. Il personale di turno di Trenitalia ha dato l'allarme e chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Le fiamme infatti sono a ridosso dei binari e impediscono il transito dei convogli in sicurezza. I tecnici sono al lavoro affiché il servizio riprenda e torni regolare il prima possibile sull'intera tratta. Al momento non è chiaro quando i treni passeranno di nuovo tra Torricola e Pomezia. Inevitabili i disagi per i viaggiatori, il tutto reso estenuante dal caldo intenso con le alte temperature che sfiorano i 40 gradi e che si stanno registrando in questi giorni. Anche per oggi il Ministero della Salute ha stabilito il bollino rosso per varie città italiane, tra le quali i capoluoghi del Lazio.

Treni fermi e in ritardo per incendio sulla linea Roma-Napoli

Trenitalia fa sapere che i treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Per le informazioni aggironate in tempo reale sulla circolazione consigliamo di consultare il portale ufficiale di Trenitalia. I treni direttamente coinvolti e attualmente fermi sono:

• IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:46) – Roma Termini (15:34)

• IC 1523 Prato Centrale (9:59) – Napoli Centrale (15:29)

• IC 700 Battipaglia (11:35) – Roma Termini (14:48)

• IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:16): il treno oggi termina la corsa a Napoli Centrale (16:29).