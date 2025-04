Femminicidio Ilaria Sula, l’avvocato della famiglia: “Dubbi che Samson abbia fatto tutto da solo” L’avvocato della famiglia di Ilaria Sula, Giuseppe Sforza, ha spiegato che in questa fase è necessaria l’acquisizione di tutti gli elementi che saranno utili nel processo: “Dubbi che Samson abbia fatto tutto da solo”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria Sula e l'ex fidanzato Mark Samson

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Ilaria Sula a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"La famiglia di Ilaria Sula vuole che venga fatta chiarezza in questo femmincidio terrificante, compiuto con modalità brutali. In questa fase è fondamentale acquisire gli elementi, che saranno necessari nel processo". A parlare è l'avvocato della famiglia Sula, Giuseppe Sforza. Intervistato da Fanpage.it ha fatto il punto di quanto sappiamo finora sul caso del femmincidio della studentessa ventiduenne, uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Mark Samson, chiusa in una valigia e abbandonata in fondo ad un dirupo in un bosco della provincia di Roma. Ilaria si era allontanata dall'abitazione nella quale viveva con le coinquiline a San Lorenzo il 25 marzo scorso, per poi sparire ed è stata trovata senza vita il 2 aprile.

"Esame autoptico, nomina consulente pm e perito di parte"

L'avvocato ha spiegato che "due passaggi importanti sono stati già fatti: l'esame autoptico, del quale si attendono i risultati, e il conferimento dell'incarico al consulente del pubblico ministero, per la valutazione della copia informatica dei dati proveniente del telefonino dell'indagato e dal tablet e pc di Ilaria. Si tratta di elementi che, nonostante l'irreperibilità del telefonino della vittima, possono portare ad un incrocio di dati. Questo aspetto per noi è fondamentale e abbiamo nominato il nostro perito di parte".

"Samson potrebbe aver fatto ricerche su come sbarazzarsi del cadavere"

"Tutti gli scenari infatti sono aperti", il legale della famiglia Sula spiega che ci sono ancora tanti elementi da chiarire: "Samson potrebbe aver fatto delle ricerche per sbarazzarsi del cadavere di Ilaria. Non sappiamo al momento quanto e cosa l'indagato abbia dichiarato in sede d'interrogatorio e quale sarà la linea difensiva, tanti sono gli aspetti che meritano approfondimento".

"Dubbi che Samson abbia fatto tutto da solo"

In merito a come sta la famiglia di Ilaria l'avvocato ha detto: "La mamma è protetta da un cordone di amici e parenti, nei prossimi gironi capiremo cosa fare quando emergeranno nuovi elementi. Il papà ha dovuto fare un sopralluogo". Secondo l'avvocato c'è un'ombra sulla dinamica: "Per ora non mi esprimo, perché la Procura sta lavorando anche su questo aspetto. Abbiamo dubbi che abbia fatto tutto da solo".