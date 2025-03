Guasto sulla linea dell’Alta velocità Napoli-Roma: treni con ritardi di due ore, caos a Termini

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Treni con con ritardi oltre due ore, cancellazioni e modifiche lungo la linea ferroviaria dell'Alta velocità Napoli-Roma. Il disservizio è in corso per un guasto nella tratta che si snoda nel territorio del Frusinate, tra i Comuni di San Giovanni e Ceccano. I disagi si sono registrati intorno alle ore 18:30 circa di oggi, venerdì 14 marzo, alle porte del weekend. Un venerdì sera da incubo per tantissimi passeggeri in viaggio verso casa per trascorrere il fine settimana con la famiglia, oppure al rientro da lavoro.

Alle ore 19.55 Rete ferroviaria italiana ha informato i viaggiatori che "sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma la circolazione ferroviaria permane fortemente rallentata tra San Giovanni e Ceccano per un inconveniente tecnico a un treno – e che – sono in corso le operazioni per il trasbordo dei passeggeri su nuovo treno". Dunque i viaggiatori del treno che ha avuto il guasto sono stati fatti scendere e salire su un altro treno, per poi riprendere la marcia con i dovuti tempi tecnici.

Il guasto lungo la linea ferroviaria dell'Alta velocità Napoli-Roma ha provocato ritardi per la precisione fino a 150 minuti alla stazione Termini. Rfi ha fatto sapere ai viaggiatori che "è stato attivato un locomotore di soccorso per liberare la linea e che i treni saranno instradati su linee convenzionali in via Cassino e via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti".

Una passeggera in questo momento in viaggio lungo la linea interessata dal disservizio ha spiegato a Fanpage.it che "c'è stato un guasto su un treno prima del nostro, che ha fatto circa 120 minuti di ritardo. Il treno sul quale siamo a bordo lo hanno instradato sulla linea Anagni-Cassino. Credo che impiegheremo davvero molto tempo stasera ad arrivare a destinazione, sono stanca".