Incendio scoppia all’asilo nido, paura sul litorale romano: maestre e bimbi evacuati dai carabinieri

A cura di Beatrice Tominic

Paura in un asilo nido sul litorale romano nella tarda mattinata di oggi, martedì primo aprile, verso le 11.30 a causa di un incendio divampato in via delle Sterlizie a Nettuno, nel litorale romano, all'interno di un appartamento di uno stabile lungo la strada. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della stazione locale: sono stati proprio i militari ad aiutare nell'evacuazione di un asilo nido che si trova al piano terra della struttura coinvolta dalle fiamme. Poco dopo hanno raggiunto il luogo anche i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica.

Il carabiniere che trasporta fuori dall'asilo le scarpine di bimbi e bimbe.

L'evacuazione dell'asilo nido a Nettuno

Non appena scattato l'allarme i soccorritori si sono mobilitati per raggiungere la struttura in cui stavano divampando le fiamme. I primi ad arrivare sul luogo dell'incendio sono stati i carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile che si sono messi immediatamente all'opera per aiutare maestre, bimbi e bimbi ad evacuare l'asilo nido che si trova al piano terra dell'immobile. Come mostra l'immagine in alto uno dei militari ha aiutato nell'evacuazione portando fuori dall'asilo le scarpine dei piccoli e delle piccole.

Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento per evitare che il rogo si potesse espandere e che potesse raggiungere altri punti della palazzina. In corso le operazioni della bonifica delle aree coinvolte dalle fiamme.

I carabinieri con un bimbo seduto al posto del passeggero nell'automobile.

L'arrivo dei soccorsi

Fortunatamente non risultano esserci persone ferite né intossicate. Le piccole e i piccoli, una volta usciti dall'asilo nido, sono stati intrattenuti dai carabinieri che hanno fatto salire al posto del passeggero i bimbi a turno e hanno mostrato loro l'automobile di servizio.

Nel frattempo, sul posto, è arrivata anche un'ambulanza per ogni eventualità: fortunatamente, però, gli operatori sanitari non sono dovuti intervenire. Non risultano feriti né intossicati. Per i bambini e le bambine che si trovavano all'asilo nido, raggiunti da genitori e parenti, è stata una giornata che, probabilmente, ricorderanno per un po'. Ma, per fortuna, si è trattato soltanto di tanto spavento.