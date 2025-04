video suggerito

Distrutto da un incendio 16 anni fa, ecco le prime immagini del nuovo auditorium a Roma Dopo l’incendio che lo distrusse nel 2016, l’Auditorium Albergotti a Roma riprende vita. A condividere il progresso dei lavori di ristrutturazione è la presidente del Municipio XIII di Roma che condivide le prime foto sui social del nuovo centro culturale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La ristrutturazione dell'Auditorium Albergotti foto Facebook Sabrina

Proseguono i lavori all'Auditorium Albergotti nella Pineta Sacchetti. Dopo l'incendio scoppiato durante i lavori di ristrutturazione nel 2016 la nuova riqualificazione è quasi giunta a termine. A comunicarlo Sabrina Giuseppetti, Presidente del Municipio XIII di Roma. Insieme all'azienda capitolina Zètema che opera nel settore Cultura del Comune di Roma i lavori all'Auditorium iniziati nel 2024 sono ormai in via di conclusione.

La ristrutturazione dell'Auditorium Albergotti foto Facebook Sabrina

Auditorium Albergotti: l'incendio nel 2016 durante la ristrutturazione

Le fiamme divamparono nel lontano 2016, dando alle fiamme il tetto dell'Auditorium. Durante i lavori di ristrutturazione in atto da tredici anni della struttura nella Pineta Sacchetti una scintilla provocata per sbaglio dagli operai diede inizio al rogo. Ad andare in fumo non fu solo la struttura, ma anche i due milioni di fondi stanziati per l'avvio dei lavori. Da allora le speranze per la riapertura del palazzetto culturale erano ormai vane. Il progetto per dare nuova vita all'Auditorium nella Pienta Sacchetti è stato però presentato lo scorso anno. Con le risorse del Giubileo il Comune ha avviato i lavori di riqualificazione sia all'interno della struttura che all'esterno. Ad oggi i lavori sono vicini alla conclusione. Ad attestarlo Sabrina Giuseppetti, Presidente del Municipio XIII di Roma che sui social pubblica le foto dei lavori in corso. "A breve inizierà la posa del pavimento in parquet in tutta la zona d’ingresso e della sala polifunzionale".

Il progetto nasce in collaborazione con Zètema, società partecipata al 100% da Roma Capitale che ha presentato lo scorso anno il progetto di riqualifica. Con un milione di euro erogati dal fondo del Giubileo l'obbiettivo è creare un centro culturale innovativo con una capienza stimata di trecento persone.

La rinascita dell'Auditorium Albergotti: il progetto di Roma Capitale

Il progetto di riqualificazione non interessa solo gli spazi interni dell'Auditorium, ma anche l'esterno. In particolare, l'obiettivo è creare un collegamento tra il futuro centro culturale e il Parco del Pineto attraverso la creazione di una piazza polifunzionale, che collegherà i due spazi pubblici. Un progetto che creerà per i residenti e non solo "un luogo di arte, cultura ed eventi trasversali che favoriscano momenti di svago e accrescimento", dice la presidente Giuseppetti.