Ecco la nuova arena della Vela a Tor Vergata: le prime immagini dell'inaugurazione Riqualificata in vista del Giubileo dei Giovani, la Vela di Calatrava di Tor Vergata a Roma è stata inaugurata alla presenza del sottosegretario Mantovano, del sindaco Gualtieri e del presidente Rocca.

A cura di Enrico Tata

La Vela di Calatrava a Tor Vergata

È stata inaugurata, dopo i lavori di riqualificazione, la Vela di Calatrava di Tor Vergata a Roma. È composta da un ampio foyer con 136 archi, che sembra il ventre di una balena, riferimento esplicito dell'architetto al Pinocchio di Collodi. Un ‘corridoio' che conduce a alla nuova arena che ha 8mila posti a sedere e 15mila posti in piedi. Durante i lavori sono stati piantati 6.800 alberi e 600 siepi. La Vela, abbandonata da anni, è stata restaurata e messa in sicurezza in occasione del Giubileo dei Giovani, che si terrà dal 28 luglio al 3 agosto 2025.

Inaugurata la Vela di Calatrava dopo 20 anni di abbandono

Al taglio del nastro erano presenti il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, il responsabile dell'accoglienza del Giubileo Agostino Miozzo, il sindaco di Roma e commissario di governo per il Giubileo Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, i presidenti dei Municipi VI e VII, Nicola Franco e Francesco Laddaga, l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli, la direttrice dell'Agenzia del demanio, Alessandra dal Verme, diversi consiglieri comunali e regionali.

La riqualificazione della Vela di Calatrava, ha detto la direttrice dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, è "simbolo dell'impegno di tutto il governo a tutti i livelli. Presentiamo il sito nella sua imponenza, l'architetto Calatrava concepì il progetto di città dello sport che avrebbe dovuto lasciare un segno nel paesaggio romano. Per realizzare la Vela furono utilizzate 150 mila tonnellate di calcestruzzo, tanto quanto un quartiere di 5 mila abitanti, 6.800 tonnellate di ferro, poco meno della torre Eiffel. Con un impegno economico straordinario del governo sono stati finanziati 70 milioni a cui si sono aggiunti 9 milioni giubilari e cosi' l'opera incompiuta riprende vita. E' stata realizzata una prima rifunzionalizzazione del palasport, sistemati spazi esterni, verde, viabilità e sottoservizi".

Abbandonata per venti anni, la Vela di Calatrava era stata ideata per ospitare gli eventi sportivi dei Mondiali di Nuoto 2009. Avrebbe dovuto ospitare una piscina e un palazzetto dello sport, ma non fu mai completata. I Mondiali si svolsero infatti al Foro Italico.

La Vela illuminata di notte

Vela a Tor Vergata, Gualtieri: "Risultato metodo Giubileo"

"Siamo felici che questo intervento, fortemente voluto da Roma Capitale in fase di elaborazione delle opere giubilari possa oggi trovare il suo compimento. Qui a Tor Vergata arriveranno tra poche settimane centinaia di migliaia di giovani e avevamo il dovere di farci trovare pronti. Anche in questo caso ci siamo riusciti con la collaborazione di tutti, coerentemente con quello che abbiamo definito ‘Metodo Giubileo'", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Si cancella così la ferita di una storica opera incompiuta e si garantisce alla città una nuova grande eredità giubilare fatta di spazi pubblici, nuove aree verdi e servizi per il Policlinico. Un grande lavoro che prosegue nel solco di una strategia che vede Roma Capitale investire sul futuro e sulla realizzazione di nuove centralità su tutto il territorio, a partire da questo quadrante dove, nei prossimi giorni, verranno aperti anche il nuovo svincolo autostradale e il cavalcavia, così come a Tor Bella Monaca, attraverso gli straordinari interventi di rigenerazione urbana e di rilancio sociale. Consegniamo nei tempi un'altra grande opera giubilare ad ennesima dimostrazione che con metodo, abnegazione e collaborazione a Roma le cose si possono fare e si possono fare bene".