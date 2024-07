video suggerito

Incendio in un palazzo all’Eur: residente bloccato in casa e 30 persone evacuate Momenti di paura per i residenti di un palazzo all’Eur, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Un 50enne è rimasto bloccato in casa, per precauzione sono state evacuate 30 persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco nell'appartamento all'Eur in cui è divampato l'incendio

Paura all'Eur, dove un incendio è divampato in un palazzo in via Castelrosso, all'altezza del civico 10. Il rogo è partito la mattina presto di oggi, giovedì 4 luglio, nel quadrante Sud della Capitale. Un uomo di cinquant'anni è rimasto bloccato nel proprio appartamento all'attico a causa delle fiamme e del fumo scaturite dall'incendio. Soccorso dai vigili del fuoco, è stato affidato alle cure del 118 ed è in discrete condizioni. Durante le operazioni di soccorso è stato necessario evacuare in via precauzionale una trentina di persone residenti, che sono state fatte uscire dall'edificio e scendere per strada. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono partite all'interno di un appartamento, che si trova all'ultimo piano di sette, partite da un vano lavatoio.

Evacuate 30 persone per incendio

A dare l'allarme sono stati i residenti, che verso le ore 5 hanno avvertito un forte odore di bruciato e si sono insospettiti sul fatto che stesse bruciando qualcosa. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto la Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato le squadre VVF 7A e 11A con l'ausilio di un'Autoscala e Carro Teli, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. In via precauzionale i soccorritori hanno fatto uscire i residenti dalla proprie abitazioni, fino al termine dell'intervento, per consentire lo spegnimento delle fiamme in sicurezza.

Accertamenti in corso sui danni

Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione Eur e i colleghi del Nucleo Radiomobile. Terminate le operazioni, che si sono concluse in breve tempo, saranno svolte le verifiche a livello strutturale, per accertare eventuali danni provocati dalle fiamme all'abitazione nella quale è divampato l'incendio e alla palazzina.