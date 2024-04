video suggerito

Ragazzina di 14 anni narcotizzata e violentata: trasportata in ospedale, scattano le indagini Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata narcotizzata e violentata a Roma. Sul caso sono immediatamente scattate le indagini.

A cura di Beatrice Tominic

Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata narcotizzata e violentata. I fatti sarebbero avvenuti all'interno di un campo rom della capitale, in via di Salone. Ad abusare di lei, secondo la denuncia presentata dalla ragazzina agli agenti, sarebbero stati alcuni residenti del campo.

Una volta scattato l'allarme, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno immediatamente aperto le indagini per verificare i fatti e cercare di ricostruire con precisione cosa sia accaduto in via di Salone. Sarebbero stati loro, inoltre, anche a chiamare il 118, richiedendo un intervento urgente per soccorrere la quattordicenne.

Il soccorso alla ragazzina di 14 anni

Una volta arrivata la chiamata dei caschi bianchi, sul posto si sono recati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Sono loro che hanno trasportato la quattordicenne, di nazionalità serba, d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, per gli accertamenti del caso. Una volta arrivati i soccorritori, la ragazzina avrebbe raccontato loro di essere stata prima narcotizzata e poi violentata.

Le indagini

Non appena giunti sul luogo della segnalazione e raccolta la testimonianza della ragazzina, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale avrebbero immediatamente aperto le indagini per cercare di verificare i fatti e ricostruire cosa possa essere accaduto alla giovane. Ora spetta ai caschi bianchi chiarire cosa sia successo alla ragazzina.

Articolo in aggiornamento