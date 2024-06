video suggerito

Bimba di 3 anni in fin di vita trasportata da Brindisi a Roma con volo dell’Aeronautica militare I militari dell’Aeronautica all’alba hanno trasportato in volo una bimba di tre anni da Brindisi a Roma in fin di vita. La destinazione era l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

In volo da Brindisi a Roma per salvare la vita ad una bambina di tre anni. I militari dell'Aeronautica con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo hanno trasferito d'urgenza la piccola all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove ad attenderla c'erano i sanitari, pronti per darle le cure necessarie. A renderlo noto l'Aeronautica Militare in un post pubblicato sul social X: "Nelle prime ore di questa mattina si è svolto il trasporto sanitario urgente di una bimba di tre anni in imminente pericolo di vita, trasferita con un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare da Brindisi a Ciampino, Roma. La piccola è stata affidata alle cure dell'ospedale Bambino Gesù".

La bimba trasportata in volo con il papà

Secondo le informazioni apprese la bambina era in gravi condizioni di salute ed era necessario che venisse trasportata urgentemente nella Capitale, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove avrebbe ricevuto le cure necessarie. Era ricoverata all'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, a separarla da Roma erano centinaia di chilometri. Così è entrata in campo l'Aeronautica Militare, che mette a disposizione i suoi velivoli per i civili in caso di situazioni urgenti o particolarmente gravi, come il trasporto di organi o di pazienti in pericolo di vita, che devono compiere lunghe distanze. La bimba è stata fatta salire su un velivolo insieme al papà e all'equipe medica, il volo è decollato verso la Capitale. L'operazione si è conclusa all'alba, la piccola è stata affidata alle cure dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.