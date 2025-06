video suggerito

Abusa di una bimba di 10 anni e viene incastrato da un video di 3 minuti girato dalla piccola Ha violentato una bambina di 10 anni, figlia della compagna, che, per paura di non essere creduta, ha immortalato gli abusi con un tablet. Grazie al video, della durata di tre minuti, l’uomo è stato incastrato e condannato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Aveva paura di non essere creduta, così ha preso il tablet e ha ripreso le violenze sessuali che lei, una bambina di 10 anni, subiva da parte di un uomo, il compagno della madre. Il video, della durata di tre minuti circa, ha incastrato l'uomo che è stato condannato a quattro anni, come chiesto chiesto dalla pubblica accusa.

Le violenze ai danni della bimba di 10 anni

I fatti risalgono al periodo di tempo compreso dal 2016 al 2022, quando la vittima degli abusi era ancora una bambina e sono avvenuti nella provincia di Latina. A ricostruire i fatti è stata la mamma della piccola nell'ultima udienza. Insieme al padre della piccola, la donna si è costituita parte civile, entrambi sono assistiti dall'avvocata Veronica Terelle, come riportato dalla testata locale Latina Oggi.

Secondo quanto presentato dall'accusa, il compagno della donna avrebbe costretto la piccola ad assistere ad assi sessuali. Una volta, quando aveva 10 anni, avrebbe alzato la vestaglia alla bimba, toccandola nelle parti intime. Inizialmente la ragazzina non capiva il comportamento dell'uomo. Quando ha capito cosa stava subendo e ha intuito quanto fosse grave la situazione, è stata la bambina stessa a raccontare cosa subiva. Per paura di non essere creduta, ha girato un video con il tablet che ritrae l'uomo mentre la violentava. Delle immagini girate per paura che nessuno credesse a quello che aveva raccontato.

Il processo e la condanna

Una volta confidata con la mamma, è stata sporta denuncia in Procura contro l'uomo sia dalla mamma che dall'ex marito e padre della piccola. Dopo le indagini è scattato il processo a carico dell'uomo.

I tre minuti di filmato girato dalla bambina sono stati acquisiti dal Tribunale. Il video degli abusi, che la piccola stessa aveva registrato accedendo il tablet durante le violenze, è servito per incastrare l'uomo, il compagno della mamma. Quest'ultimo, residente in provincia di Roma, è poi stato condannato alla pena di quattro anni per violenza sessuale su minore, come richiesto dalla pubblica accusa.