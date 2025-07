video suggerito

Bimba rischia di annegare in una piscina a Sabaudia, trasportata con l'eliambulanza in ospedale Tragedia sfiorata a Sabaudia, dove una bimba di due anni ha rischiato di annegare in una piscina lungo la strada della Migliara 53. Soccorsa con l'eliambulanza in codice rosso, non rischia di morire.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Paura per una bambina di due anni, che ha rischiato di annegare in una piscina di Sabaudia. L'episodio è avvenuto in un impianto lungo la strada Migliara 53 nel territorio della provincia di Latina nel pomeriggio di domenica scorsa 6 luglio. Sono stati momenti concitati per i presenti, a salvarla due persone, che l'hanno tirata fuori dall'acqua e riportata a bordo piscina. Da quanto sia apprende la bimba, soccorsa con l'eliambulanza e trasportata in ospedale con codice rosso, fortunatamente non rischia di morire. Un grande spavento per i genitori.

L'episodio, che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che si è concluso con il lieto fine, è avvenuto ieri pomeriggio in un impianto estivo. Secondo quanto ricostruito la bimba stava facendo il bagno, quando improvvisamente è finita sott'acqua. Due adulti che erano presenti in quel momento l'hanno recuperata, nel frattempo sono stati allertati i soccorsi. Sul posto in un punto non distante dalla piscina è intervenuto è atterrata l'eliambulanza, con il personale sanitario a bordo.

I paramedici hanno preso in carico la bambina e trasportata in volo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Giunta nel nosocomio romano la piccola paziente è stata sottoposta alle cure del caso e ricoverata. Presenti nella piscina anche le forze dell'ordine, per gli accertamenti di rito. Hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità.

A febbraio scorso una tragedia invece si è purtroppo consumata in una piscina nel Comune di Fondi, a circa 40 chilometri di distanza da Sabaudia. Un bambino di tre anni è annegato. A risultargli fatale sarebbe stato un malore mentre giocava in una vasca dedicata ai più piccoli. L'estate scorsa invece a Le Rughe un bambino è caduto in una piscina durante una festa di compleanno ed è morto dopo venti giorni d'agonia.