Incidente sulla Pontina, auto si scontra con una bici: ciclista grave in ospedale

Stava pedalando lungo la via Pontina quando un'automobile si è schiantata contro la sua bicicletta, ferendolo gravemente. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo 2026, lungo la strada statale 148 all'altezza di Borgo Piave, a pochi passi da Latina. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza la strada mentre il ciclista, che ha riportato gravi lesioni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Schianto fra auto e bicicletta sulla Pontina

I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, domenica 15 marzo 2026, alle porte di Latina, lungo la via Pontina, nei pressi della località di Borgo Piave. Un'automobile, una Bmw guidata da un ventiquattrenne, si è scontrata contro una bicicletta. L'uomo in sella ha riportato ferite molto gravi. Sul posto sono immediatamente arrivati, una volta scattato l'allarme, gli agenti della polizia locale. Oltre a loro, in breve tempo, un'ambulanza ha raggiunto il luogo del terribile incidente e ha trasportato il ciclista all'ospedale Santa Maria Goretti.

La dinamica del sinistro sulla via Pontina a Latina

Non è ancora stata chiarita la dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni, dopo lo scontro fra i due veicoli, che viaggiavano nella stessa direzione, il ciclista sarebbe finito contro il parabrezza dell'auto sfondandolo e mandando il vetro in mille pezzi. Poi è stato sbalzato per diversi metri fino a quando non è caduto sull'asfalto. Le ferite riportate sono state gravissime.

Non trascurabili neppure quelle del conducente, che è stato investito dalle schegge di vetro, medicato e soccorso sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale. I due passeggeri che si trovavano in macchina con lui, invece, sono risultati essere illesi. Dopo lo schianto gli agenti della polizia locale sono rimasti ad occuparsi del tratto di strada interessato per la messa in sicurezza e hanno gestito la viabilità con senso unico alternato che ha causato aumento del traffico.