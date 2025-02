video suggerito

Tragedia a Fondi: bambino di 3 anni muore in piscina Il piccolo avrebbe accusato un malore durante una lezione di nuoto. Inutile purtroppo la corsa in ospedale.

A cura di Redazione Roma

A Fondi, in provincia di Latina , un bambino di tre anni è morto mentre faceva una lezione di nuoto in piscina. La tragedia è avvenuta attorno alle 17.30 di ieri, mercoledì 5 febbraio, mentre il piccolo era impegnato a giocare in una vasca dedicata ai più piccoli. I bambini e le bambine erano attentamente sorvegliati dall'istruttore, che subito è sceso in acqua per soccorrerlo.

Il malore in piscina, poi la corsa in ospedale

Da quanto si apprende però tutti gli sforzi sono stati inutili: colpito da un malore improvviso, è stato soccorso dal personale del 118 che hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza atterrata all'esterno dell'impianto sportivo, tra gli sguardi preoccupati e atterriti di personale e genitori. Il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Giovanni di Dio: purtroppo però ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile, e all'arrivo ne è stato constatato il decesso.

Aperta un'indagine sulla morte del bambino

Sulla morte del bambino è stata aperta un'inchiesta, un atto dovuto in circostanze simili, e gli accertamenti sono in corso. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Fondi. I militari sono già a lavoro per acquisire testimonianze e ogni elemento utile all"indagine.

Itri: la comunità locale sotto shock

È stato disposto dalla procura l'esame autoptico per accertare le cause della morte del bambino. Sconcerto e dolore per quanto accaduto per la comunità locale: i genitori del piccolo risiedono a Itri, dove gestiscono un'azienda agricola molto conosciuta nella zona.