Crolla una casetta prefabbricata a Fondi: Gialuca Ferri muore a 43 anni sotto le macerie

Gianluca Ferri

Si chiamava Gianluca Ferri il quarantatreenne morto nel crollo di una struttura in costruzione in via Pietra Grossa nel Comune di Fondi in provincia di Latina. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo. Per Gianluca non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul luogo dell'incidente è atterrata un'eliambulanza, che purtroppo non è servita. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali. Le esequie sono in programma per domani alle ore 12 nela chiesa di Santa Maria a Fondi.

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti Gianluca Ferri stava lavorando nella casetta prefabbricata posizionata all'interno del suo terreno nelle campagne di Fondi, in zona Sant'Andrea. Improvvisamente c'è stato un crollo sopraggiunto per cause non note e Gianluca è rimasto sotto le macerie. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento sul posto sono giunti i soccorritori, tra personale sanitario, vigili del fuoco e agenti della Polizia di Stato.

I pompieri hanno estratto il quarantatreenne dalle macerie, consegnandolo al personale sanitario. Nei pressi del luogo in cui si è verificato il crollo è atterrata anche un'eliambulanza, pronta a prendere in carico l'uomo e a trasportarlo in ospedale. Purtroppo però non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravissime ferite e dei traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo. L'eliambulanza è ripartita vuota. Sul cedimento indagano i poliziotti, che hanno svolto gli accertamenti di rito per raccogliere gli elementi necessari. L'ipotesi è che si sia trattato di un cedimento strutturale sopraggiunto inavvertitamente.