Violentata a Garbatella, stupratore ripreso dalle telecamere: indagini vicine a una svolta L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’aggressore ha quindi un volto ma non ancora un nome, che però potrebbe arrivare presto.

A cura di Natascia Grbic

L'uomo che ha violentato una donna alla Garbatella nella scorso fine settimana è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, gli investigatori conoscono le fattezze dell'uomo e stanno cercando di risalire alla sua identità, comparando quel volto con gli altri presenti nel database della polizia.

Gli investigatori stanno cercando di isolare il dna dell'uomo da un pezzo di guanto in lattice lasciato nella macchina. Ci sarebbero inoltre delle impronte digitali sul telefono della donna, che l'aggressore le ha strappato di mano per impedirle di rispondere alle chiamate preoccupate dei suoi amici.

Il fatto che l'uomo indossasse dei guanti in lattice fa pensare a un'azione premeditata. L'aggressore sapeva di non dover lasciare tracce per non essere identificato, e avrebbe quindi agito non in modo impulsivo. L'altra ipotesi è che avesse i guanti per compiere in prima battuta un furto, ma di aver poi cambiato idea quando ha visto la donna uscire dal ristorante.

La 40enne è stata colpita con un pugno allo sterno che l'ha lasciata senza fiato e le ha impedito di gridare. Anche questo, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato un gesto premeditato dall'uomo, che sapeva di metterla nell'impossibilità di chiedere aiuto. A causa di questo pugno le si sono rotte le costole ed è ancora ricoverata all'ospedale San Giovanni.

La vittima ha descritto l'aggressore come un uomo alto, con la carnagione olivastra e un giubbino rosso. Aveva un accento straniero ma parlava bene italiano. Messo in fuga dalle urla delle persone che hanno notato che qualcosa non andava, è fuggito e ha fatto perdere le sue tracce.

La donna era uscita con le amiche, erano andate in un ristorante della zona per passare una serata in compagnia. Dato che pioveva, al momento di andare via si era offerta di andare a prendere la macchina e portarla davanti l'ingresso del locale, in modo da non far bagnare le altre donne. Quando le amiche non l'hanno vista tornare hanno cominciato a chiamarla, preoccupate. Poi sono andate a cercarle, e l'hanno trovata sconvolta vicino la sua auto. Immediata la corsa in ospedale e il ricovero.