Va a prendere l’auto parcheggiata vicino a un locale, violentata a Garbatella: caccia all’aggressore La donna era andata a prendere la sua macchina parcheggiata vicino a un ristorante quando è stata aggredita da uno sconosciuto, che l’ha spinta in macchina bloccandola nell’abitacolo.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una donna è stata aggredita in strada da un uomo a Roma, nel quartiere della Garbatella. La 40enne stava andando a riprendere la propria auto parcheggiata vicina a un ristorante quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che ha provato a violentarla. L'aggressore ha spinto la donna nell'abitacolo dell'auto e dopo averla bloccata ha tentato di stuprarla. Le grida della vittima sono state sentite da diverse persone che sono corse sul posto e hanno messo in fuga l'aggressore, che è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato. La 40enne è stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 giunti immediatamente sul posto e portata in ospedale.

Sul caso indagano gli agenti del commissariato Colombo, sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi. L'aggressore non è stato ancora rintracciato, ma gli investigatori sperano di identificarlo il prima possibile. Al vaglio, come da prassi in questi casi, le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La speranza degli agenti è che abbiano ripreso le immagini dell'aggressore e che possano contribuire a dargli un volto e un nome.

La donna è stata portata in ospedale, dove è stata presa in cura dai medici. Sconvolta e ferita, non ha riportato fortunatamente lesioni gravi nell'aggressione, anche se è sotto shock per l'accaduto. Molto probabilmente sarà sentita nelle prossime ore dalla polizia, in modo da avere maggiori informazioni sull'uomo che l'ha aggredita alle spalle. Saranno sentite anche le persone che sono corse in suo aiuto e che l'hanno soccorsa: potrebbero avere informazioni utili a identificare l'aggressore, che ha fatto perdere le sue tracce.