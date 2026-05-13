San Lorenzo, esce dal carcere ed estorce soldi alla pizzeria Formula 1: “Finito in galera per colpa vostra”

Un 42enne accusato di estorsione è tornato in carcere, dov’era finito nel 2023, dopo la denuncia della pizzeria Formula 1 di San Lorenzo a Roma. Uscito, è tornato a chiedere soldi all’attività.

La pizzeria Formula 1 a San Lorenzo

Appena tornato in libertà ha ricominciato subito ad estorcere soldi alla storica pizzeria Formula 1 a San Lorenzo, in via degli Equi, come aveva fatto prima di essere arrestato. Soldi pretesi come indennizzo per gli anni di detenzione già scontati dopo le passate denunce dei gestori. Così I. F., di quarantadue anni, è stato nuovamente arrestato oggi mercoledì 13 maggio dai carabinieri, su richiesta di custodia cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari. Una "costante e incontenibile tendenza a violare le regole", si legge nell'ordinanza del Tribunale di Roma. L'accusa è di estorsione continuata e aggravata.

L'uomo infatti era già finito in manette nel 2023 e condannato in via definitiva a due anni e quattro mesi per il medesimo reato, oltre ad annoverare una lunga lista di precedenti penali e di polizia come lesioni personali gravissime, porto di armi abusivo, truffa, possesso e spaccio di stupefacenti. Oltre ad essere tornato a tormentare i titolari dell'attività gastronomica dal gennaio 2026, F. ha anche preso di mira diverse strutture ricettive della zona, come l'Hotel Felice in via Tiburtina 30, dove ha dormito nelle camere libere o nella hall senza pagare.

Da gennaio estorti almeno 400 euro, anche fuori dalla pizzeria

Il quarantaduenne si presentava nelle ore di punta, la sera e nel finesettimana, pretendendo pagamenti sotto la minaccia di ripercussioni fisiche sulla pizzeria o sui proprietari. Così i gestori erano costretti a pagare, per la sicurezza dell'attività e dei clienti. Le richieste di denaro non sono mai scese sotto i 50 euro, anche se a volte anche 20 potevano bastare per mandarlo via. Da gennaio, il recidivo è arrivato al locale in cinque occasioni diverse, spesso con il volto coperto dal cappuccio del suo giubbotto, per dirigersi subito dai titolari e avanzare le sue pretese economiche.

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Arrestato, è tornato in carcere per estorsione

In un'altra occasione ha chiesto i soldi a uno di loro anche lontano dalla pizzeria, quando fermato dalla polizia in via dello Scalo di San Lorenzo, è rimasto senza soldi e senza benzina. Al rifiuto dell'uomo, il quarantaduenne è andato su tutte le furie, presentandosi la sera stessa per "fargliela pagare". In totale, negli ultimi mesi sono circa 400 euro i soldi che il quarantaduenne è riuscito ad estorcere al locale. Arrestato, si trova di nuovo in carcere al Regina Coeli.