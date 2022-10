Aggredito e rapinato da tre uomini a San Lorenzo, 22enne in ospedale: “Mi hanno violentato” Un ragazzo ha denunciato di essere stato aggredito e rapinato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventidue anni è stato aggredito e rapinato nella notte tra sabato e domenica nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Il giovane, che è stato portato in ospedale, è stato poi trasferito al pronto soccorso per alcune ferite che si era procurato nella colluttazione con i tre aggressori.

Sulla rapina indagano gli agenti della Squadra Mobile. Il ragazzo ha raccontato agli agenti di essere uscito da un locale quella sera, e di aver preso un monopattino a noleggio per tornare a casa. Arrivato però in zona San Lorenzo, il mezzo si è spento, e lui è stato costretto a proseguire a piedi. Ed è quel punto che sarebbe stato raggiunto dai tre uomini, che lo hanno rapinato.

Al ragazzo è stato portato via l'iPhone, un orologio e 120 euro in contanti. I tre, infatti, lo hanno costretto sotto minaccia ad andare a un bancomat per ritirare il denaro. Una volta avuti i contanti, lo hanno picchiato.

Secondo quanto riportato da RomaToday, al pronto soccorso il ragazzo avrebbe detto ai medici di essere stato violentato. Uno dei tre uomini, una volta presi i soldi, lo avrebbe trascinato in un angolo buio e lo avrebbe stuprato, lasciandolo poi a terra ferito. A soccorrerlo è stato un passante, che lo ha visto in terra pieno di contusioni.

Le indagini si stanno svolgendo nel massimo riserbo. Al momento la polizia conferma la rapina, e ulteriori accertamenti si stanno svolgendo in queste ore. I tre uomini che hanno aggredito il ragazzo non sono stati ancora rintracciati: subito dopo averlo derubato si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. La speranza è che la scena e loro tre siano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da trovarli il prima possibile.