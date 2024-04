Autobus in fiamme a Tor Sapienza: fitta nube di fumo nero sopra Roma Est Momenti di paura a Tor Sapienza, dove un autobus Roma Tpl ha preso fuoco. Dal rogo si è sprigionata una fitta nube nera, che ha coperto il quartiere ed era visibile da chilometri di distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'autobus in fiamme a Tor Sapienza

Un autobus ha preso fuoco in via di Tor Sapienza a Roma. Ad incendiarsi è stata una vettura della linea 314 di Roma Tpl, che presta servizio tra Largo Preneste e Rotello. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi, domenica 14 aprile, all’incrocio con via Luigi Alemanni, nel quadrante Est della Capitale. A prendere fuoco oltre al bus sono stati un’auto parcheggiata, alberi e l’occupazione di suolo pubblico di un locale. Dal bus in fiamme si è originata una fitta colonna di fumo nero, che si è alzata verso il cielo e ha coperto il quartiere. La nube, visibile da chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione dei residenti, che si sono domandati cosa stesse accadendo.

Non ci sono feriti né intossicati

I cittadini hanno pubblicato foto e video dell'autobus in fiamme, condividendole sui social network. L'incendio ha provocato inevitabili disagi alla circolazione. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono giunti in breve tempo i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono né feriti né intossicati.

Via di Tor Sapienza chiusa al traffico

Presenti per gli accertamenti di rito e per gestire il traffico gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con alcune pattuglie del V Gruppo Casilino. I pompieri hanno domato il rogo in breve tempo e la vettura è andata completamente distrutta. I vigili urbani hanno messo in sicurezza l’area e chiuso al traffico, per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento del rogo e poi riaperto via di Tor Sapienza, nel tratto compreso tra via Luigi Alemanni e Viale Filippo de Pisis.