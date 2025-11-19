Cadavere nel bosco di Calcata, difficile identificarlo: potrebbe essere Andrea Gentili, ma serve il test del Dna

I soccorritori cercano Andrea Gentili scomparso da Calcata

Continua il mistero sull'identità del cadavere senza vita nei boschi di Calcata. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella giornata di domenica 16 novembre 2025 da alcuni cacciatori che, non appena notato, hanno immediatamente allertato il 112. Il corpo si trovava in uno strapiombo a 90 metri di altezza, nascosto in parte dalla vegetazione e a circa 500 metri in linea d'aria da un piccolo sentiero. Sul posto sono arrivati i soccorritori che, soltanto il giorno dopo, sono riusciti a riportare il cadavere all'obitorio di Viterbo.

Sono subito scattate le operazioni per cercare di risalire l'identità della persona morta. Potrebbe trattarsi di Andrea Gentili, l'anziano di 83 anni scomparso lo scorso 26 settembre dopo essersi allontanato da un pranzo in famiglia al ristorante. Come appreso da Fanpage.it, però, la salma si trova in uno stato di decomposizione così avanzato che non è stato possibile effettuare il riconoscimento.

Tuttavia sono stati rinvenuti alcuni suoi effetti personali e gli abiti che indossava al momento della scomparsa e ciò fa pensare che possa essere lui, ma serve una conferma certa. Ieri pomeriggio c'è stata l'autopsia, ancora da chiarire le cause del decesso. Per fugare ogni dubbio sull'identità e dare un nome e un cognome ai resti rinvenuti nello strapiombo, sarà necessario svolgere l'esame del Dna sul corpo. Soltanto a quel punto sarà possibile confermare la sua identità. E chiarire se si tratti di Andrea Gentili o meno.

Chi è Andrea Gentili e perché potrebbe essere suo il cadavere trovato nei boschi

Si trovava a pranzo con i familiari, a Calcata, quando a un certo punto ha deciso di allontanarsi dai parenti con cui aveva mangiato. Moglie e familiari volevano fare una passeggiata, lui ha detto di non averne voglia e che si sarebbe diretto verso l'automobile. Ma, forse, non è mai arrivato alla vettura. Da quel momento, però, di lui non si è saputo più niente.

Gentili viveva da tempo negli Stati Uniti, ma tornava in Italia, a Zagarolo, per fare visita ad amici e parenti. Forse disorientato, potrebbe essersi fatto strada verso i boschi. Ha chiamato i parenti, ha detto di essersi perso e di trovarsi lungo una strada bianca. Poi non ci sono più stati contatti, il suo telefonino non è più stato raggiungibile. E sono scattate le ricerche.

Il ritrovamento del corpo: l'allarme lanciato dai cacciatori

Da mesi soccorritori e volontari si alternano per cercare di ritrovare l'ottantatreenne. A notare il corpo, invece, sono stati dei cacciatori usciti nei boschi domenica. Il recupero del corpo è avvenuto, però, soltanto il giorno dopo, una volta assicurate le condizioni di sicurezza e quelle igienico sanitarie per le operazioni. Sono intervenuti sul luogo i vigili del fuoco, vista la zona impervia del ritrovamento, ma sul posto sono arrivati anche i familiari di Gentili. Massimo riserbo da parte delle autorità che continuano ad indagare.

Al momento, oltre all'identità del cadavere, restano avvolte dal mistero le cause del decesso. Da chiarire anche, qualora si tratta di Gentili o meno, in che modo abbia raggiunto il luogo del ritrovamento. La dinamica dei fatti resta ancora sconosciuta.