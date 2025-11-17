Trovato un cadavere nei boschi di Calcata: forse è Andrea Gentili, scomparso dopo un pranzo al ristorante

Andrea Gentili

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nei boschi di Calcata, in provincia di Viterbo. Il ritrovamento risale a ieri, domenica 16 novembre. Non si esclude al momento che possa trattarsi di Andrea Gentili, l'ottantatreenne scomparso dopo un pranzo in famiglia al ristorante lo scorso 26 settembre. A trovare il corpo sono stati dei cacciatori, era in un'area isolata tra la vegetazione.

Sul cadavere autopsia e analisi del DNA

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo indicato sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco di competenza territoriale. I pompieri hanno lavorato in una zona impervia, per raggiungere e recuperare il cadavere.La salma è stata trasferita in obitorio a disposizione dell'Autorità giudiziaria, verranno svolte l'autopsia e l'analisi del DNA per capire le cause del decesso e se si tratti di Gentili.

Andrea Gentili è scomparso da Calcata dopo un pranzo al ristorante

Andrea Gentili al momento della scomparsa aveva ottantatré anni e si è allontanato da un ristorante di Calcata, dopo un pranzo in famiglia. Da tempo viveva negli Stati Uniti, ma tornava in Italia a Zagarolo per visitare parenti e amici. Il giorno in cui è scomparso sua moglie e i famigliari volevano andare a fare una passeggiata, lui ha detto che non ne aveva voglia, è uscito dal locale, dicendo di dirigersi verso la macchina. Ma all'auto non ci è mai arrivato e, forse disorientato, è finito nei boschi. Durante una chiamata ai famigliari ha spiegato di essersi perso e di trovarsi lungo una strada bianca, poi il suo telefonino non è più stato raggiungibile.

Le ricerche di Andrea Gentili

I famigliari hanno sporto denuncia di scomparsa e sono partite le ricerche. Hanno impegnato carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e l'associazione Penelope Lazio Odv, che supporta e aiuta i famigliari delle persone scomparse. Ricerche che purtroppo non hanno portato ad alcun esito nelle settimane scorse.

I soccorritori hanno battuto in lungo e in largo i boschi della Valle del Treja fino a Castel Sant'Elia, anche con l'aiuto di cani, droni e un elicottero. Alcune segnalazioni hanno localizzato Gentili a Roma, da lì l'ipotesi che si fosse spostato prendendo un autobus. Ma le neanche ricerche nella Capitale nei luoghi indicati hanno purtroppo portato a lui. Ora si attendono i risultati degli esami sul cadavere.