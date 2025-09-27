Andrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto

Andrea Gentili, 83 anni, è scomparso ieri da Calcata dopo aver pranzato con i familiari in un ristorante del borgo. Si è diretto verso la sua auto, ma lì non è mai arrivato.

La macchina dei soccorsi si è subito attivata. Per cercare l'anziano sono stati impegnati Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Guardiaparco. Attivate anche le unità cinofile, che da questa mattina cercano senza sosta Gentili nelle aree adiacenti l'ultimo tratto di strada percorso dall'83enne, oltre ai droni e un elicottero dei Vigili del Fuoco. Al momento della scomparsa l'uomo era vestito come in foto: cappello rosso, camicia a quadri azzurra, occhiali. È molto alto.

La protezione civile ha lanciato un appello a chiunque possegga telecamere nella zona della scomparsa, di condividere le immagini con le forze dell'ordine. "Nell'ambito delle ricerche del signor Andrea Gentili scomparso oggi ,chiediamo la collaborazione dei cittadini di Calcata e zone limitrofe. In particolare a chiunque abbia telecamere di sorveglianza private nella zona di controllare le registrazioni di oggi (ieri, ndr) 26.09.2025 per individuare eventuali immagini utili. Inoltre ,invitiamo chiunque pratichi attività all'aperto (escursionismo, mountain bike nella zona di via della Lira e vicinanze a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi elemento sospetto. Contattare il numero di telefono della p.civile del g.comunale calcata 334 6671606 o Carabinieri 112 per qualsiasi segnalazione. La vostra collaborazione è fondamentale!".

A lanciare un appello, anche il comune di Calcata. Sono tantissime le persone preoccupate per Gentili, nato in Italia ma da qualche tempo residente negli Stati Uniti. Al momento, di lui nessuna traccia. Cresce la preoccupazione, ma allo stesso tempo non cala la speranza di ritrovarlo in breve tempo.