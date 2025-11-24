Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, l’amica in ospedale: “È già passato un mese angioletto mio”

"È già passato un mese angioletto mio" è il messaggio di Silvia Piancazzo per l'amica Beatrice Bellucci, morta a vent'anni nell'incidente stradale avvenuto lungo via Cristoforo Colombo a Roma il 24 ottobre scorso. Il post per ricordarla a un mese dai drammatici fatti avvenuti all'altezza di Piazza dei Navigatori, quando la Mini Cooper a bordo della quale le due giovani viaggiavano è rimasta coinvolta in uno scontro con la Bmw bianca guidata dal ventiduenne Luca Girimonte, indagato per omicidio stradale. Insieme al post Pianzazzo ha condiviso una foto delle due amiche mentre trascorrevano una delle loro giornate spensierate, sono immortalate con occhiali da sole e giacca sportiva.

Come sta l'amica di Beatrice Bellucci

Silvia Piancazzo si trova ancora ricoverata in ospedale, le sue condizioni di salute migliorano giorno dopo giorno. I medici dell'ospedale San Camillo Forlanini, che si prendono cura di lei, sperano di dimetterla prima di Natale. Subito dopo l'incidente è stata soccorsa con l'ambulanza e trasportata in ospedale con lesioni e traumi e ricoverata in terapia intensiva. Ha riportato la frattura di due femori e del bacino, ha danni alla testa e anche in parti del corpo e la ripresa sarà lunga. Assistita da uno psicologo, alcuni giorni fa le è stato comunicato che la sua amica è morta.

Le indagini sull'incidente in via Colombo in cui è morta Beatrice Bellucci

Sono in corso le indagini sull'incidente stradale in cui è morta Beatrice Bellucci. A lavorare sul caso gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. La Procura della Repubblica che coordina le indagini ha disposto una perizia cinematica, ossia un'analisi tecnica dettagliata che ricostruisce la dinamica di un incidente stradale per determinarne le cause e le responsabilità. Al vaglio la posizione dell'unico indagato Luca Girimonte, che sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue è risultato negativo.