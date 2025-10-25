Scontro tra due auto in piazza dei Navigatori a Roma: morta una ragazza, gravissimi due giovani

Grave incidente nella serata di ieri in piazza dei Navigatori a Roma, tra Ostiense e Ardeatina. Per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate intorno alle 22: tutte e tre le persone estratte dalle vetture dai Vigili del Fuoco, un ragazzo e due ragazze, sono state portate in ospedale in codice rosso. Una delle due giovani, purtroppo, è morta poco dopo essere arrivata al nosocomio. Restano gravi le condizioni degli altri due ragazzi coinvolti nel sinistro, ma non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno.

A dare notizia già ieri sera dell'incidente è stata la consigliera dell'VIII Municipio Eleonora Talli Giottoli, che ha avvertito i cittadini dei disagi presenti nella zona a causa del sinistro. "Gravissimo incidente in Via Cristoforo Colombo incrocio Sette chiese Piazza dei Navigatori. Si sta cercando di capire la dinamica. In questo momento sono presenti sul posto i carabinieri, ambulanze e i vigili del fuoco. Colombo bloccata sulla corsia laterale incrocio Piazza dei Navigatori. Uscita obbligatoria a Piazza dei navigatori".

Le auto coinvolte nell'incidente, una Mini Cooper e una Bmw Serie 1, sono andate completamente distrutte nel sinistro, con una delle vetture parzialmente ribaltata su un fianco. Al vaglio degli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare la condotta di guida del conducente della Bmw, che si trovava in macchina con un amico. Una cosa, tra le tante che si stanno cercando di verificare, è certa: l'auto procedeva a velocità sostenuta. La Mini, dopo l'impatto, si è schiantata contro un albero, mentre la Bmw si è capovolta su un fianco. Le immagini del sinistro sono terribili, le auto praticamente irriconoscibili. Come da prassi, entrambi i veicoli sono stati sequestrati per condurre gli accertamenti tecnici, mentre i conducenti saranno sottoposti ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. La ragazza deceduta sarebbe la passeggera della Mini, e con la conducente.

Sin da subito i soccorritori sanitari del 118 hanno capito che la situazione era molto grave, e hanno disposto il trasferimento immediato in ospedale in codice rosso. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi, una delle ragazze ferite è morta poco dopo il ricovero. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate ai medici che l'hanno presa in carico, e il quadro clinico si è aggravato durante la notte.