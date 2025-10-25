Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell’incidente a piazza dei Navigatori a Roma

Si chiamava Beatrice Bellucci e aveva vent’anni la ragazza morta nell’incidente avvenuto ieri sera a piazza dei Navigatori a Roma. Studiava giurisprudenza a Roma Tre.

La pallavolo, i locali, i viaggi, le feste con le amiche: tante passioni, come quelle che animano le ragazze di vent'anni, che si sono spente questa notte, a bordo di una Mini Cooper. Beatrice Bellucci, la giovane di appena vent'anni morta questa notte durante il tremendo incidente stradale avvenuto tra Ostiense e Ardeatina, aveva tantissimi interessi. Tutti stroncati dopo che una Bmw Serie 1 è piombata addosso all'auto guidata da una sua amica. E così, quella che doveva essere una serata spensierata, si è trasformata in una tragedia.

La Mini Cooper dove viaggiava Beatrice Bellucci

Vent'anni, Beatrice Bellucci aveva giocato per anni nella giovanile del Volley Roma Club. Tifosa dell'As Roma, viveva all'Infernetto insieme ai genitori e studiava giurisprudenza all'università di Roma Tre. Ieri sera era sulla Mini Cooper guidata dalla sua amica – ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma per andare in centro. Bellucci era seduta sul sedile del passeggero: l'impatto della Mini contro un albero non le ha lasciato scampo, ed è deceduta durante il tragitto per portarla in ospedale.

Beatrice Bellucci

Le altre persone coinvolte nell'incidente sono i due ragazzi alla guida della Bmw Serie 1: sono due ventenni di Anzio portati in ospedale ma non in pericolo di vita. La loro posizione è al vaglio: diversi testimoni hanno riferito che guidavano a forte velocità, e non è escluso che fosse in corso una gara con altre vetture scappate subito dopo lo schianto. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno vagliando le telecamere della zona per verificare se vi siano altri soggetti coinvolti, ma soprattutto per accertare la dinamica del sinistro che ha portato alla morte della ragazza.

La Bmw coinvolta nell’incidente

Le auto, come si vede dalle immagini, sono andate completamente distrutte: segno che almeno una delle due vetture procedeva a velocità estremamente sostenuta. Entrambe le vetture sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti.